Arek Kłusowski: "To już za nami" (nowy teledysk)

Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć najnowszy teledysk Arka Kłusowskiego, finalisty trzeciej edycji "The Voice of Poland". Album zapowiada nowy teledysk "Recepta", który możecie zobaczyć poniżej.

Arek Kłusowski prezentuje teledysk "To już za nami" /My Music

Pochodzący z Rzeszowa wokalista, kompozytor i tekściarz Arek Kłusowski popularność zdobył dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym zajął trzecie miejsce. Jego sceniczny wizerunek zawsze był szeroko komentowany. Ma na swoim koncie ponad 30 nagród muzycznych zdobytych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Bułgarii czy na Litwie. Zagrał ponad 500 koncertów u boku m.in. Ewy Farnej, Afromental, Budki Suflera, Lady Pank czy Dżemu. Wiosną tego roku przypomniał się telewidzom występując w reaktywowanym "Idolu".



Kłusowski jest pomysłodawcą i producentem ogólnopolskiego projektu muzycznego "Tribute to Jantar" w hołdzie dla Anny Jantar. Wokalista ma na swoim koncie współpracę m.in. z synem Gary'ego Moora - Jackiem Moorem oraz z Jennifer Batten, słynną gitarzystką Michaela Jacksona.

Bierze udział w projektach z piosenkami Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy (z Marianem Opanią), Edwarda Stachury (spektakle z Romanem Kołakowskim) i Toma Waitsa. Pisze także teksty dla m.in. Ewy Farnej, Mateusza Ziółko i chóru Sound'n'Grace.



Kłusowski od dłuższego czasu pracował nad swoją pierwszą płytą. Wokalista jest odpowiedzialny zarówno za teksty, jak i kompozycje 11 utworów, które znajdą się na albumie. Do współpracy producenckiej zaprosił Michała Wasilewskiego (Xxanaxx), Michała Kusha, Macieja Sawocha oraz Marcina Kuczewskiego. Premiera płyty "Mimowolnie" planowana jest na koniec 2017 r.

"To już za nami" to kolejna piosenka zapowiadająca debiut. Ten utwór wokalista zaprezentuje podczas koncertu Debiuty, w trakcie festiwalu Opole 2017.

"Chciałbym, żeby emocje zawarte w tym utworze motywowały wszystkich moich odbiorców do działania. Każdy z nas zasługuję na drugą szansę od losu, najważniejsze jest to, żeby ze wszystkich niepowodzeń wyciągać wnioski i żyć w zgodzie ze sobą!" - mówi Arek Kłusowski.

Kilka piosenek z nadchodzącego albumu stanowiło tło muzyczne popularnego serialu "Druga szansa".

Teledysk do piosenki "To już za nami" powstał przy współpracy z miastem Białystok. W klipie wystąpił pochodzący z tego miasta aktor i wokalista grupy Cochise Paweł Małaszyński. Reżyserem teledysku jest fotograf mody Dawid Klepadło.