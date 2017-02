Arek Kłusowski i jego "Recepta"

Pod koniec 2017 r. w końcu ukaże się debiutancka płyta Arka Kłusowskiego, finalisty trzeciej edycji "The Voice of Poland". Album zapowiada nowy teledysk "Recepta", który możecie zobaczyć poniżej.

Arek Kłusowski zapowiada debiutancki album /My Music

Pochodzący z Rzeszowa wokalista, kompozytor i tekściarz Arek Kłusowski popularność zdobył dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym zajął trzecie miejsce. Jego sceniczny wizerunek zawsze był szeroko komentowany. Ma na swoim koncie ponad 30 nagród muzycznych zdobytych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Bułgarii czy na Litwie. Zagrał ponad 500 koncertów u boku m.in. Ewy Farnej, Afromental, Budki Suflera, Lady Pank czy Dżemu.

Bierze udział w projektach z piosenkami Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy (z Marianem Opanią), Edwarda Stachury (spektakle z Romanem Kołakowskim) i Toma Waitsa.



Kłusowski od dłuższego czasu pracował nad swoją pierwszą płytą. Wokalista jest odpowiedzialny zarówno za teksty, jak i kompozycje 11 utworów, które znajdą się na albumie. Do współpracy producenckiej zaprosił Michała Wasilewskiego, znanego m.in. z zespołu Xxanaxx. W utworze "Ciało" współpracował z FOXem. Premiera płyty "Mimowolnie" planowana jest na koniec 2017 r.

"Nigdy nie interesowało mnie, by opowiadać o swoim życiu w plotkarskich portalach i kolorowych gazetach. Wolę mówić o sobie muzyką, którą tworzę" - mówi Arek.



"Ta płyta, to zbiór historii, które łączą się w jedną całość. Wszystkie utwory opowiadają o tym, co działo się w moim życiu przez dwa ostatnie lata. Ten album ma swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dla mnie jest jak książka, po którą - mam nadzieję - wiele osób zechce sięgnąć - dodaje wokalista.

Teraz prezentuje teledysk "Recepta". Piosenka jest analizą obserwacji zachowań międzyludzkich.

"Do napisania tego utworu skłoniło mnie rozmyślanie o tym, jak kruche są dziś więzi. Jak szybko pozbywamy się sentymentów, a człowiek staje się jednosezonową przygodą, która w każdej chwili może zostać zakończona. Jak trudno dziś odnaleźć się w świecie, który wyznacza coraz bardziej brutalne zasady egzystencji? Topić się w naiwności czy stawać się wolnym?" - zadaje pytania Arek Kłusowski.

Clip Arek Kłusowski Recepta

