​Arek Jakubik solowo. Zobacz teledysk "Dziś w internecie"

W piątek 9 marca odbyła się premiera nowego teledysku Arka Jakubika "Dziś w internecie". Klip zapowiada jego solowy album "Szatan na Kabatach".

Premiera płyty "Szatan na Kabatach" zaplanowana jest na 20 kwietnia.

Arek Jakubik solowym albumem stylistycznie wyraźnie odcina się od zespołu Dr Misio. Muzyk i aktor szuka innych środków wyrazu.

Przy albumie "Szatan na Kabatach" Jakubik odwołuje się do swoich idoli z lat 80.: Joy Division, Kraftwerk, Bauhaus czy Cabaret Voltaire. Współtwórcą płyty jest Kuba Galiński (producent i kompozytor przebojów m.in. Ani Dąbrowskiej, Katarzyny Cerewkickiej, Ani Wyszkoni i grupy Hey, a ostatnio niXes - projektu Ani Rusowicz), który jako swoje inspiracje do albumu podaje Moon Duo, Ariel Pink, Sleaford Mods czy The Smiths.

Fani mogą liczyć także na gorzkie, inteligentne, ironiczno-sarkastyczne teksty piosenek. Tym razem bardziej intymne, bo obok Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego, to Arek Jakubik jest w większości współautorem warstwy lirycznej. Solowy projekt Jakubika już w marcu rusza w trasę koncertową, na której obok niego i Galińskiego, będzie można zobaczyć i posłuchać również Olafa Deriglasoffa, który dołączył do projektu.

