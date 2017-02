Ansel Elgort i Violetta Komyshan w klipie "Thief"

Do sieci trafił teledysk aktora Ansela Elgorta do singla "Thief". Gościnnie wystąpiła w nim dziewczyna Elgorta, Violetta Komyshan.

Ansel Elgort zaprezentował fanom utwór "Thief" /Stefania D'Alessandro / Getty Images

22-letni Ansel Elgort do tej pory znany był gównie jako aktor. Wystąpił m.in. w filmach "Carrie", "Niezgodna", "Zbuntowana" i "Gwiazd naszych wina". Jednak to nie jedyny talent Amerykanina.



Elgort rozwija również pasję muzyczną. Jako DJ działał pod pseudonimem Ansolo i publikował remiksy i własne kompozycje. Wystąpił również na festiwalach muzyki elektronicznej - Ultra Music i Electro Zoo, a także supportował The Chainsmokers i Nervo.

W zeszłym roku Elgort rozpoczął działalność wokalną. Pierwszym singlem został "Home Alone", natomiast w lutym 2017 roku do sieci trafił singel "Thief".

Reżyserem klipu był brat Anselma, Warren. W teledysku wystąpiła również dziewczyna aktora, Violetta Komyshan.

"Stworzyłem postać, kiedy pisałem i produkowałem utwór ‘Thief’. Nie mogłem doczekać się, aż powołam go do życia w klipie. Do tego nagrania potrzebowaliśmy czegoś kolorowego i ekskluzywnego. Poszliśmy więc w skórę i neony. Teledysk wygląda jak z lat 80." - stwierdził Elgort w rozmowie z "Rolling Stone".



Od premiery klipu (3 lutego) obejrzano go ponad 700 tys. razy.