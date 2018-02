Anne-Marie i Marshmello prezentują teledysk "Friends"

W sieci dostępny jest już klip do najnowszego singla Marshmello i Anne-Marie, zatytułowanego "Friends".

Anne-Marie znów połączyła siły z Marshmello /Randy Shropshire /Getty Images

Filmową ilustrację do piosenki "Friends" stworzyła Hannah Lux Davis.

Nowoczesna, elektroniczna kompozycja "Friends" zapowiada się na wielki przebój. W ciągu tygodnia odtworzono ją w streamingu 10 mln razy.

Anne-Marie i Marshmello nagrali piosenkę pod koniec 2017 roku. Nie była to zresztą ich pierwsza współpraca - w 2016 roku Marshmello zremiksował hit Anne-Marie, podwójnie platynowy "Alarm".

Kariera Anne-Marie trwa niewiele ponad trzy lata, a w tym czasie artystka wylansowała takie przeboje jak "Do It Right", "Alarm" czy "Ciao Adios". Nagrała też hity z innymi twórcami, jak Rudimental ("Rumour Mill"), Clean Bandit ("Rockabye") czy Nick Jonas ("Remember I Told You").

Zobacz teledysk "Friends":



Clip Anne-Marie FRIENDS feat. Marshmello

Anne-Marie wystąpi jako support przed koncertami Eda Sheerana w Polsce. Przypomnijmy, że rudowłosy wokalista wystąpi na PGE Narodowym 11 i 12 sierpnia.