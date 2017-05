Anne-Marie i Ed Sheeran zza kulis ("Ciao Adios")

Tylko na stronach Interii możecie zobaczyć prywatne wideo zza kulis trasy koncertowej Eda Sheerana, na której wspiera go wokalistka Anne-Marie. Brytyjczycy w duecie śpiewają przebój Anne-Marie - "Ciao Adios".

Anne-Marie na koncertach poprzedzała Eda Sheerana /Retna/Avalon /Reporter

Anne-Marie solową karierę rozpoczęła w 2015 roku, a wcześniej występowała m.in. z zespołami Magnetic Man oraz Rudimental. Wokalistka pojawiła się na płycie grupy "We Are Generation" w utworze "Rumour Mill", a następnie wyruszyła w światową trasę koncertową z formacją. Wystąpiła m.in. na Kraków Live Festival w 2015 roku.

Reklama

- Poznałam członków Rudimental około cztery lata temu. Koncertowaliśmy w tym samym czasie, w tych samych miejscach i dzięki temu zostaliśmy przyjaciółmi. W pewnym momencie grupa potrzebowała kogoś, kto mógłby ruszyć z nią trasę koncertową. Zgodziłam się, dzięki czemu śpiewałam i występowałam z nimi na całym świecie przez dwa lata. Obecnie działamy osobno, ale wciąż mamy ze sobą dobry kontakt i nagrywamy wspólnie numery - opowiadała Anne-Marie w rozmowie z Interią.



Clip Anne-Marie Do It Right

Sprawdź tekst utworu "Do It Right" w serwisie Tekściory.pl!

W 2016 roku ukazały się dwa single Anne-Marie - "Do It Right" oraz "Alarm", który podbił listy przebojów na całym świecie. Wokalistka nie ukrywa, że w swoich utworach opisuje własne przeżycia.



- "Alarm" to prawdziwa historia. Moje piosenki zawsze oparte są na wydarzeniach z mojego życia. Piszę o moich doświadczeniach, co jest dla mnie paradoksalnie korzystne, bo to pewnego rodzaju terapia i pamiętnik. "Alarm" jest o chłopaku i o tym, jak odkryłam, że mnie zdradzał. Za każdym razem, kiedy śpiewam ten utwór, czuję się odrobinę lepiej, po tym co się stało. Nie potrafię pisać o rzeczach, których nie przeżyłam. Muszę ich doświadczyć - przyznała wokalistka.

Clip Anne-Marie Alarm

Sprawdź tekst utworu "Alarm" w serwisie Tekściory.pl!

Kolejny singel "Ciao Adios" opowiada o pożegnaniu z partnerem, dla którego bohaterka tekstu nie jest tą najważniejszą kobietą w życiu. To właśnie ten utwór Anne-Marie wykonała wspólnie z Edem Sheeranem.



3 maja trzema koncertami w O2 Arena w Londynie zakończyła się ich wspólna trasa koncertowa, promująca album "÷ (Divide)".

Podczas blisko dwumiesięcznego tournée spontanicznie za kulisami doszło do zarejestrowania akustycznej wersji "Ciao Adios" - zobacz:



Wideo Anne-Marie & Ed Sheeran - Ciao Adios [Acoustic]

Dodajmy, że w tym roku ukazać się ma debiutancki solowy album Anne-Marie.