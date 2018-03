Angelus Apatrida z nową płytą "Cabaret de la Guillotine"

Na początku maja światło dzienne ujrzy nowy album hiszpańskich thrashmetalowców z Angelus Apatrida.

Miks i mastering "Cabaret de la Guillotine", szóstej płyty podopiecznych Century Media Records, wykonał Daniel Cardoso (Anathema, Anneke van Giersbergen).

Okładka to dzieło Gyuli Havancsaka (jego prace zdobią nagrania m.in. Annihilator, Destruction, Grave Digger). Zarówno portugalski producent, jak i węgierski artysta współpracowali już wcześniej z Angelus Apatrida.

Po "Sharpen The Guillotine" z końca lutego, Hiszpanie opublikowali właśnie drugi singel "Downfall Of The Nation", do którego nakręcono również wideoklip.

"To przerażające, jak ekstremizm staje się dziś normą. Niebezpieczni ludzie zabierają nam patriotyczne symbole kraju i przywłaszczają je sobie, zakładając kategorycznie, że 'albo jesteście z nami, albo przeciwko nam'; kompletna degeneracja, triumf nonsensu i najmroczniejszego oblicza ludzkości" - o utworze "Downfall Of The Nation" powiedzieli członkowie Angelus Apatrida.

Następca albumu "Hidden Evolution" (2015 r.) będzie mieć swą premierę 4 maja.

Dodajmy, że Angelus Apatrida ruszają z początkiem kwietnia w trasę po Europie. W jej ramach zagrają 13 maja we Wrocławiu (Ciemna Strona Miasta) i 15 maja w Toruniu (NRD). U boku Angelus Apatrida zobaczymy deathmetalową grupę Skeletal Remains z USA i hiszpańską formację Trallery.



Teledysk "Downfall Of The Nation" Angelus Apatrida możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Cabaret de la Guillotine":

1. "Sharpen The Guillotine"

2. "Betrayed"

3. "Ministry Of God"

4. "The Hum"

5. "Downfall Of The Nation"

6. "One Of Us"

7. "The Die Is Cast"

8. "Witching Hour"

9. "Farewell"

10. "Martyrs Of Chicago".