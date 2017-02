Andrzej Duda fanem Drake'a? Nowy mem z prezydentem

Andrzej Duda znów podbije sieć? Jego zdjęcie z Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego rozbawiło internautów. Wszystko za sprawą jednego gestu.

Andrzej Duda na obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego /Jacek Domiński /Reporter

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyły się 21 lutego w Pałacu Prezydenckim. Fotoreporterzy na jednym zdjęciu uchwycili prezydenta Dudę, kiedy pokazywał symbol telefonu.

Internauci nie potrzebowali dużo czasu, aby natychmiast stworzyć kolejnego mema z prezydentem. Tym razem zażartowano, że Andrzej Duda jest fanem Drake'a. Dlaczego?

W klipie do "Hotline Bling" kanadyjski raper również układa dłoń w podobny sposób.

Na jednym ze zdjęć Andrzeja Dudę porównano również do francuskiego piłkarza, Antoine Griezmanna. Ten bowiem w półfinale Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji, w 2016 roku, po strzeleniu bramki wykonał słynny taniec Drake'a z "Hotline Bling". Francuz przyznał także, że jest fanem Kanadyjczyka.



Na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pojawił się także raper Tadek. Jego występ rozbawił internautów. Ci zwracali uwagę m.in. na tłumaczkę języka migowego, którą okrzyknięto mistrzynią drugiego planu.



"Hotline Bling" to jeden z najpopularniejszych utworów ostatnich kilkunastu miesięcy. Klip do utworu opublikowany został w październiku 2015 roku i do tej pory zobaczono go w serwisie Youtube ponad 1,5 miliarda razy.