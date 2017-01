Allan Williams nie żyje. Odkrywca Beatlesów miał 86 lat

"Pierwszy właściciel Jacarandy i człowiek, który odkrył Beatlesów, Allan Williams, zmarł w wieku 86 lat" - głosi wpis klubu na portalach społecznościowych. Pierwszy menedżer Fab Four zmarł w piątek, 30 grudnia.

The Beatles w 1960 r. Allan Williams z żoną Beryl z lewej, obok nich siedzi Lord Woodbine /fot. John Lennon/Keystone Features / Getty Images

W roku 1958 Allan Williams założył w Liverpoolu klub Jacaranda, znany jako The Jac, gdzie Beatlesi się spotykali, a po jakimś czasie zaczęli mieć próby i występować.

Reklama

Williams zobaczył potencjał grupy, grającej wówczas głównie piosenki innych artystów, i wziął ją pod swoje skrzydła, a w roku 1960 zorganizował udany wyjazd do Hamburga w Niemczech, gdzie zespół dał serię koncertów.

Drogi Williamsa i zespołu, składającego się wówczas z Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona, Stuarta Sutcliffe'a oraz Pete'a Besta, rozeszły się w 1961 roku. Menedżerem został wtedy Brian Epstein.

Na stałej wystawie "The Beatles Story" w Liverpoolu znajduje się informacja, że Allan Williams "pomógł nadać kształt zespołowi, dzięki czemu stał się on tym, co znamy do dziś".

Historyk Beatlesów Mark Lewisohn napisał na Twitterze: "Bez Allana Williamsa nie byłoby Hamburga. Bez Hamburga nie byłoby Beatlesów".