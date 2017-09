Aleksandra Dzwigała odrzuca chłopaka ("Nic od ciebie")

Po dwuletniej przerwie nowy singel zaprezentowała Aleksandra Dzwigała, która dała się poznać jako 14-letnia dziewczynka w trzeciej edycji "Must Be The Music".

Aleksandra Dzwigała na okładce singla "Nic od ciebie" /

Pochodząca z Ostrołęki Aleksandra Dzwigała do "Must Be The Music" zgłosiła się jako 14-latka. Na castingu zmierzyła się z wielkim przebojem "Show Must Go On" Queen i zdaniem Kory "udźwignęła" ten utwór. "Masz ogromny potencjał" - stwierdził Adam Sztaba. Ola w sumie dostała trzy głosy na "tak" (nie przekonała Wojtka Łozowskiego), jednak ostatecznie nie została wybrana do półfinałów.

Po występie w "Must Be The Music" przygotowała swoją debiutancką autorską piosenkę "Jak lew" nagraną pod szyldem Alex. Kolejnymi singlami były utrzymane w stylistyce r'n'b utwory "We śnie" i "Opętana tobą".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksandra Dzwigała Jak lew

Nowy utwór "Nic Od ciebie" opowiada o odrzuceniu chłopaka, który nie jest godny prawdziwej miłości. Utrzymany jest w popowym stylu z elementami charakterystycznymi dla R&B i popu. Wokal i chórki, które usłyszymy w piosence, są w całości dziełem Alex, która opracowała również wykonanie wokalne utworu. Autorem aranżu jest Szymon Frąckowiak. Alex jest również odpowiedzialna za warstwę tekstową i współpracowała z Danielem Oniśko znanym jako Loko, pochodzącym z Białegostoku.

Aleksandra Dzwigała jako 16-latka została zaangażowana do musicalu "Metro" przez Janusza Józefowicza (dotychczas wystąpiła w ponad 100 spektaklach). W 2014 r. reprezentowała Polskę na VI Światowym Festiwalu Młodzieży we Włoszech - "Orfeusz w Italii" gdzie międzynarodowe jury przyznało jej pierwsze miejsce i nagrodę specjalną. W dorobku ma także występy podczas Wieczorów Włoskich przy akompaniamencie orkiestry Janusza Stokłosy w warszawskim teatrze Buffo.

"Moimi największymi idolkami są Beyonce i Rihanna. Bardzo lubię ich piosenki, ale przede wszystkim cenię je za wspaniałe głosy, jakie posiadają. Styl, w jakim tworzą, jest mi bardzo bliski. Kocham też muzykę gospel, takie mocne, wyraziste chóry zawsze wywołują u mnie dreszcze" - mówi Ola.