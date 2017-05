​Aleksander Milwiw-Baron gościem Hansa Zimmera na koncertach w Polsce

Pod koniec maja Hans Zimmer wystąpi w Polsce. Artyście na scenie towarzyszyć będzie chór, Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz zespół, w którego skład oryginalnie wchodzą wybitni muzycy jak na przykład Johnny Marr, którego podczas polskich koncertów zastąpi Aleksander Milwiw-Baron. Gitarzysta grupy Afromental i trener z programu "The Voice of Poland" wystąpi z Hansem Zimmerem 26 maja w Gdańsku, 28 maja w Łodzi i 30 maja w Krakowie.

Aleksander Milwiw-Baron znów zagra z Hansem Zimmerem /materiały prasowe

"Chwilo trwaj i nie kończ się" - tymi słowami rok temu Aleksander Milwiw-Baron podsumował współpracę z kompozytorem muzyki filmowej Hansem Zimmerem. Po raz kolejny został zaproszony, aby towarzyszyć geniuszowi na scenie: "W zeszłym miesiącu miałem wielką przyjemność spotkać się z Hansem na jego trasie w Ameryce. Koncert premierowy w Los Angeles oraz kolejne na festiwalu Coachella zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Nowe utwory i wizualizacje są piorunujące! Hans zaprosił mnie na polskie koncerty w ramach jego tegorocznej, międzynarodowej trasy podsumowując słowami: 'we need you, you're in the family now'. Oczywiście zgodziłem się bez zastanowienia".

Aleksander Miwiw-Baron to mulitiinstrumentalista, kompozytor, oraz producent muzyczny. Współpracował z najlepszymi polskimi artystami, zdobył wiele nagród, w tym międzynarodową MTV European Music Award. Telewizyjnej publiczności znany jest jako trener w programie "The Voice of Poland".

"Każdy z muzyków który jest zaproszony przez Hansa Zimmera do projektu to wirtuozi, oni sami w sobie są takimi nazwiskami, że mogliby występować w wielkich salach koncertowych z solowymi projektami. Mimo to, wszyscy są niesamowicie skromni, atmosfera w zespole panuje wręcz rodzinna i wszyscy ciężko pracują dla końcowego efektu, którym są widowiska w ramach trasy Hans Zimmer Live. Uwielbiam tych ludzi, są moimi idolami, mimo to podczas pracy dają mi poczucie przynależności do grupy i po prostu jesteśmy jedną ekipą. Mam ogromne szczęście, że po raz kolejny będę mógł do niej należeć" - komentuje Aleksander Milwiw-Baron.

Hans Zimmer to najbardziej utytułowany kompozytor muzyki filmowej. Człowiek, którego nazwisko zna każdy miłośnik kina i muzyki. Zdobywca wszystkich najważniejszych nagród, w tym Oskara, dwóch Złotych Globów i dwóch nagród Grammy. O współpracy z nim marzą najwięksi producenci i reżyserzy. Autor ponad stu ścieżek dźwiękowych do najpopularniejszych produkcji filmowych m.in. "Król Lew", "Gladiator", "Interstellar", "Cienka Czerwona Linia", "Piraci z Karaibów" czy "Incepcja". Podczas polskich koncertów zaprezentuje przekrój swojej twórczości.

Koncerty odbędą się 26 maja w Ergo Arena w Gdańsku/Sopocie, 28 maja w Atlas Arenie w Łodzi oraz 30 maja w Tauron Arenie w Krakowie.