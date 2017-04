​Accept szykują nową płytę

"The Rise Of Chaos" - taki tytuł nosić będzie nowy album Accept.

Świeży longplay ikony niemieckiego heavy metalu będzie mieć swą premierę 4 sierpnia. Następcę doskonale przyjętego albumu "Blind Rage" z 2014 roku wyda rodzimy gigant metalowej fonografii, Nuclear Blast Records.

"Brzmienie tego zespołu nigdy nie ulegnie radykalnej zmianie, bowiem dopóki Peter (Baltes; bas - przyp. red.) i ja komponujemy utwory tak a nie inaczej, zawsze będzie to brzmieć jak Accept i tego się trzymamy. W budowaniu klimatu naszych utworów pozostajemy konsekwentni. W tym momencie nie zależy nam na innym brzmieniu. Chcemy, żeby to brzmiało tak, jakbyśmy napisali to 30 lat temu - tyle że z nowoczesnym sznytem i współczesną produkcją, a i być może lepiej niż wcześniej" - zapewnił Wolf Hoffmann, gitarzysta Accept.

Przypomnijmy, że od 2009 roku Accept to w zasadzie grupa niemiecko-amerykańska, jako że po kolejnym rozstaniu z Udo Dirkschneiderem (w 2005 r.) funkcję wokalisty grupy pełni dziś pochodzący z New Jersey Mark Tornillo. Od 2015 roku perkusistą Accept jest także drugi Amerykanin w składzie - Christopher Williams, muzyk z Karoliny Północnej.

