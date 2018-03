40-lecie Bajmu: Ile zarobi Beata Kozidrak z zespołem?

"Fakt" wyliczył, że za jubileuszową trasę z okazji 40-lecia dowodzona przez Beatę Kozidrak grupa Bajm zarobi 1,7 mln zł.

Beata Kozidrak szykuje się do obchodów 40-lecia Bajmu AKPA

Na razie od czerwca do końca roku grupa Bajm ma zaplanowane 34 koncerty. Gaża za pojedynczy występ dla zespołu ma wynosić 50 tys. zł, co by znaczyło, że trasa ma przynieść 1,7 mln zł do podziału.

Wideo Bajm i przyjaciele. 40 lat zespołu na scenie (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Jubileuszowa trasa z okazji 40-lecia z udziałem orkiestry obejmuje na razie dziewięć występów w listopadzie i grudniu w największych salach w kraju.

"Beata jest zachwycona, ale ma jeszcze sporo wolnych terminów i myśli, że spokojnie dobije do 50 koncertów" - mówi informator "Faktu".



Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Wideo Bajm - Piechota do lata - Opole 1978

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".



Wideo BAJM - Józek nie daruję ci tej nocy (1983)

"40. rocznica zobowiązuje i wymaga odpowiedniego świętowania, dlatego Bajm wyruszy w specjalną, jubileuszową trasę koncertową. Spektakularne multimedialne show przeniesie widzów w czasie do każdej z czterech dekad twórczości zespołu. Wysłuchamy nie tylko największe hity, ale zobaczymy również archiwalne zdjęcia, filmy i wspomnienia sprzed lat. Ponadto, zespołowi na scenie towarzyszyć będzie orkiestra. Każdy z koncertów będzie zatem wyjątkowym emocjonalnym doświadczeniem, którego żaden z fanów zespołu nie może przegapić" - czytamy w zapowiedzi trasy "Płynie w nas gorąca krew" (to tytuł singla z płyty "Chroń mnie" z 1986 roku).

"Projekt tych dziewięciu koncertów zaczął powstawać już w ubiegłym roku. Przygotowywana jest specjalna scena, a oświetlenie i wizualizacje będą tworzyły niepowtarzalny klimat czterech dekad istnienia Bajmu. Chcę przeprowadzić was przez te lata, pokazać tamte czasy, kończąc na nowoczesności. Cztery dekady z Bajmem - muzycznie, modowo, wizualnie. Tak starałam się wybrać repertuar, żeby móc to przekazać. Zaprosiłam również orkiestrę oraz specjalnych gości. A stroje będą szyte właśnie pod kątem tych pokazywanych dekad - muzyczna i modowa podróż w czasie" - mówi Beata Kozidrak w rozmowie z PAP Life.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bajm Szklanka wody

Obecnie Bajm tworzą Beata Kozidrak, gitarzyści Adam Drath i Piotr Bielecki, Artur Daniewski (bas), Krzysztof Nieścior (perkusja) oraz Maria Dobrzańska (chórki).

W trakcie czwartej dekady działalności zespołu, Bajm wydał album "Blondynka" (2012), a w 2015 roku ukazała się pierwsza koncertowa płyta "Bajm Live - akustycznie". Rok później do sprzedaży trafiła solowy album Beaty - "B3" z przebojami "Bingo", "Upiłam się tobą", "Niebiesko - zielone" i "Ruchome wydmy".

Clip Beata Kozidrak Upiłam się Tobą

Oto szczegóły trasy "Płynie w nas gorąca krew" grupy Bajm:

4.11 - Warszawa, Torwar

5.11 - Katowice, Spodek

9.11 - Kraków, Tauron Arena

13.11 - Poznań, Hala MTP 3A

19.11 - Wrocław, Hala Stulecia

28.11 - Szczecin, Netto Arena

30.11 - Łódź, Atlas Arena

2.12 - Toruń, Arena Toruń

15.12 - Gdańsk, Ergo Arena.

Odmieniona Beata Kozidrak. Jak zmieniała się na scenie? 1 18 W piątek (16 września) na półki sklepowe trafiła nowa solowa płyta Beaty Kozidrak zatytułowana "B3". Wokalistka do współpracy nad albumem zaprosiła młodych twórców, w tym m.in. Marcina Limka, który nie tylko zagrał na kilku instrumentach, ale też jest współkompozytorem wielu piosenek i producentem. Trzy utwory z wydawnictwa "B3" napisała dla Beaty Kozidrak Ania Dąbrowska. W informacji prasowej czytamy, że Beata Kozidrak po raz pierwszy w swojej karierze tak bardzo zaangażowała się w tworzenie materiału na płytę. Jest nie tylko autorką wszystkich tekstów, ale także kompozytorką bądź współkompozytorką większości utworów. Album zapowiadany był jako "najbardziej pozytywny i energetyczny album, jaki kiedykolwiek nagrała Beata Kozidrak". "Bardzo się zaangażowałam w produkcję albumu 'B3'. Chciałam być przy każdej rodzącej się nucie. To był wyjątkowo intensywny i wyczerpujący czas, ale niezwykle satysfakcjonujący. Każda piosenka wywoływała we mnie eksplozję radości i nakręcała mnie mega optymistycznie. Czułam, że moje marzenia muzyczne właśnie się spełniają" - opowiadała Beata Kozidrak. Autor zdjęcia: Michał Pańszczyk Źródło: materiały promocyjne 18