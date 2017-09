2Pac żyje? Suge Knight twierdzi, że to możliwe

Najbliższy współpracownik i wydawca 2Paca, a także jego przyjaciel, Suge Knight, przyznał, że legendarny raper mógł upozorować własną śmierć.

2Pac żyje? Suge Knight zabrał głos /East News / Rex Features / East News

Legendarny raper zginął w wyniku ran postrzałowych 13 września 1996 roku (zamach przeprowadzono 7 września). Do dziś nieznany jest sprawca morderstwa 2Paca (sugerowano, że może to być Notorious B.I.G., a nawet przyjaciel rapera, Suge Knight, który w trakcie strzelaniny został lekko ranny).



Fenomen Shakura polegał na stworzonym przez niego wizerunku człowieka przebieglejszego niż wszyscy. 2Pac zaczytywał się w pozycjach włoskiego filozofa Niccolo Machiavellego (sam przyjął pseudonim Makaveli).



To właśnie jeden z twórców realizmu politycznego doradzał w swoich dziełach, aby w przypadku poważnych kłopotów, upozorować swoją śmierć i uciec od zagrożenia (2Pac nie mógł czuć się bezpiecznie, śmiercią groził mu m.in. gang Crips).



Teoria o życiu po życiu 2Paca była tak silna, że wierzyli w nią nawet jego bliscy. Co więcej fani wyczytywali i wciąż wyczytują z tekstów rapera zapowiedź jego powrotu. Ten miał nastąpić w 2014 roku, jednak do niczego takiego nie doszło. Raper był natomiast w ostatnich latach podobno widziany m.in. na Kubie, w Hondurasie oraz amerykańskich klubach.



We wrześniu oliwy do ognia dolał wspomniany Suge Knight. Przypomnijmy, że to właśnie on wyciągnął rękę do 2Paca, kiedy ten trafił do więzienia po głośnej sprawie o molestowanie z 1994 roku (19-latka oskarżała rapera nawet o gwałt, ostateczne gwiazdora skazano jedynie za nadużycia seksualne). Raper wyszedł po 11 miesiącach z więzienia, a kaucję w wysokości 1,4 miliona dolarów za niego wpłacił Suge Knight. W zamian 2Pac był zobowiązany nagrać trzy albumy w Death Row.

To właśnie pod skrzydłami Suge’a ukazała się najważniejsza płyta Tupaca "All Eyez On Me", a także album "The Don Killuminati: The 7 Day Theory", który światło dzienne ujrzał już po śmierci artysty.

Knight, który obecnie przebywa w areszcie, gdzie czeka na wyrok w sądu w sprawie o podwójne morderstwo (oskarżono go w styczniu 2015 roku), kilkakrotnie wypowiadał się w rożnych dokumentach na temat śmierci 2Paca. Zawsze podkreślał, że to nie on stał za zamachem. W rozmowie z Ice-T i dziennikarką Soledad O’Brien, która odbyła się na potrzeby dokumentu telewizji Fox "Who Shot Biggie And Tupac?", stwierdził, że gdy ostatni raz widział się z przyjacielem, ten wracał do formy.

"Kiedy opuszczałem szpital, ja i 2Pac żartowaliśmy i śmialiśmy się. Nie wyglądał na kogoś, komu miało się pogorszyć" - mówił enigmatycznie Suge Knight. Zapytany przez O’Brien wprost, czy wierzy w teorię o upozorowanej śmierci przyjaciela, powiedział "z nim (2Pac'iem - przyp. red.) nigdy nic nie wiadomo".

Warto dodać, że w kwietniu tego roku Suge sugerował, że 2Pac zastrzelony został przypadkiem, gdyż to właśnie Knight był prawdziwym celem. W rozmowie dla Foxa dodał także, że wszyscy zamieszani w tamtą strzelaninę umierają lub giną, co jego zdaniem jest nauczką od Boga.