Tomson i Baron: Wytyrani weterani

Muzycy z Afromental są jedynymi trenerami, którzy zasiądą zarówno w "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Jak udaje im się łączyć więcej obowiązków?

Tomson i Baron cieszą się ze współpracy z Michałem Szpakiem /Andras Szilagyi /MWMedia

Na początku września na antenę TVP2 wraca "The Voice of Poland". W składzie nie zabrakło Tomsona i Barona.

- Możemy zdradzić, że zaskoczeniem są, jak to bywa co edycję, sami uczestnicy. Każdy występ jest dla nas niespodzianką - opowiadał Baron.

W składzie trenerskim znalazł się Michał Szpak. Tomson i Baron nie ukrywają zadowolenia z takiej decyzji.

- Myśmy się dogadywali już jakiś czas wcześniej. Poznaliśmy się chociażby na Sylwestrze TVP w Zakopanem, a jak wiadomo takie okoliczności łączą ludzi. Cieszyliśmy się, że doszedł człowiek, którego znamy i lubimy - mówił Tomson.

- Taka jest formuła programu, że każdy buduje własną drużynę i na tej przestrzeni dochodziło do ostrych walk, ale one musiały się odbyć, a prywatnie zawsze przybijamy sobie piątki - dodał Baron.



Przed członkami Afromental pojawiło się tez inne wyzwanie, czyli wzięcie udziału w programie "The Voice Kids". Trenerzy przyznali, że była to dla nich zupełna nowość.

- Po raz pierwszy w Polsce nagraliśmy ten format. Dla wszystkich była to wielka niespodzianka - od Tomasza Kammela, przez producentów i reżyserów - aż po ludzi, którzy opiekują się dzieciakami. Jest bardzo ciekawie i uroczo - zdradzał Baron.

- Najważniejsze jest to, że dzieciaki są szczere, mówią co myślą i robią co myślą oraz czują się dobrze w naszym towarzystwie. Lepszej oceny nie ma. Skoro obdarzyły nas zaufaniem, to wypadałoby tego nie schrzanić - puentował Tomson.

Dodajmy, że w "The Voice Kids" oprócz duetu trenerskiego pojawią się Edyta Górniak i Dawid Kwiatkowski.