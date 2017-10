"The Voice of Poland": Zobacz zapowiedź drugiego odcinka bitew

Voice Of Poland

Co wydarzy się w najbliższym odcinku "The Voice of Poland"? Zobaczcie zapowiedź.

Trenerzy "The Voice of Poland" /TVP

W drugim etapie programu - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży (mogą zrobić to zaledwie trzy razy).



Nie jest to jednak jednoznaczne z awansem do kolejnego etapu, gdyż aby tam się dostać, uczestnik musi zostać do końca bitew na tzw. gorących krzesłach. Trenerzy w swoich składach mogą mieć bowiem tylko jednego skradzionego wykonawcę.



Z poprzedniego przecieku wiemy, że na scenie staną m.in. Jelena Matula oraz Abraham Kenner III. W trailerze widzimy natomiast, że widzowie będą mogli obejrzeć m.in. występy Marka Molaka, Mateusza Wiśniewskiego, Emilię Lech oraz Łukasza Łyczkowskiego.



Co jeszcze wydarzy się w trakcie programu? Zobaczcie zapowiedź odcinka:

