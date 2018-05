"The Voice of Poland" powraca jesienią 2018 r. Ruszają castingi

Voice Of Poland

Po roku przerwy na antenę TVP2 powróci "The Voice of Poland". Co już wiemy?

Michał Szpak ma pozostać trnerem w "The Voice of Poland" AKPA

Przypomnijmy, że jesienią 2017 r. kandydatów na najlepszy głos Polski oceniali Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Baron i Tomson z grupy Afromental oraz debiutujący w tym gronie Michał Szpak.



To właśnie jego podopieczna Marta Gałuszewska wygrała ósmą edycję "The Voice of Poland".

Na początku tego roku TVP2 pokazała nowy show muzyczny - tym razem z udziałem młodocianych wokalistów. Trenerami "The Voice Kids" zostali Baron i Tomson, Edyta Górniak (niegdyś trenerka w "The Voice of Poland") oraz idol nastolatek Dawid Kwiatkowski.

W związku z tym pojawiły się spekulacje, że "duży" "Voice" może zniknąć z anteny.

"Program ten, cieszący się niezaprzeczalną sympatią widzów jest częścią oferty programowej TVP2 i stanowi o charakterze anteny" - taki komunikat opublikowała TVP.

Dziewiąta edycja "The Voice of Poland" pojawi się jesienią. Termin emisji pozostanie bez zmian - soboty o godz. 20.



Pierwszy casting do programu odbędzie się w przyszłą sobotę 18 maja w Warszawie w siedzibie TVP przy ul. Woronicza.





Na razie oficjalnie nie jest znana obsada trenerów "The Voice of Poland", choć w składzie na pewno ma pozostać Michał Szpak. W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje o możliwym powrocie Patrycji Markowskiej (była w drugiej edycji), a także o zaproszeniu Margaret.



Poprzednią edycję talent-show prowadzili Tomasz Kammel, Maciej Musiał i Barbara Kurdej-Szatan.



Średnia oglądalność programu wyniosła 2,08 mln widzów (wzrost o 70 tys. w porównaniu do siódmej edycji). Wpływy z reklam wyniosły 11,50 mln zł.