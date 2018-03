Michał Szczygieł i "Nic tu po mnie". Finalista "The Voice of Poland" debiutuje

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk "Nic tu po mnie" Michała Szczygła, który w ostatniej edycji "The Voice of Poland" zajął trzecie miejsce.

Tomasz Kammel i Michał Szczygieł w finale "The Voice of Poland" AKPA

Michał Szczygieł, który cieszył się ogromną popularnością zwłaszcza wśród nastoletnich widzów "The Voice of Poland", zajął w finale trzecie miejsce.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny po finale "The Voice of Poland" TV Interia

Reklama

- Głosowała publiczność i to ona ma zawsze rację, bo gdy zgasną światła, to uczestnicy będą już dorosłymi artystami i będą musieli radzić sobie na rynku. To publiczność będzie wybierała, klikała i oglądała, a my dowiemy się wtedy, kto naprawdę wygrał - komentował wyniki w rozmowie z Interią Andrzej Piaseczny, który doprowadził 18-latka do finału show TVP2.

Trener wokalisty jest przekonany, że wkrótce podbije on listy przebojów.



- Wierzę w Szczygła, bo jest tak oryginalnym typem, którego ten program w tej edycji nie widział. Mam też pewność, że jego singel będzie bardzo mocno grany - stwierdził Piaseczny.

Wideo Michał Szczygieł - "Sailing" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 8

Autorami singla "Nic tu po mnie" są Patryk Kumór, Michał Pietrzak, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki.

Za teledysk odpowiadają Adrian Choduń i Jakub Obuch (Paradox).

"Traktowałem to jako zabawę, krótką przygodę i spojrzenie na takie przedsięwzięcie od wewnątrz. Jak się później okazało, ta jednodniowa przygoda zamieniła się w półroczną podróż" - tak swój udział w "The Voice of Poland" podsumowuje Michał Szczygieł.



Clip Michał Szczygieł Nic tu po mnie

Sprawdź tekst "Nic tu po mnie" w serwisie Teksciory.pl!