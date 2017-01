Anna Karwan: Z "The Voice of Poland" do serialu "Barwy szczęścia"

​Finalistka siódmej edycji "The Voice of Poland", Anna Karwan, dołączyła do obsady serialu "Barwy Szczęścia" emitowanego na antenie TVP 2.

Anna Karwan brała udział w siódmej edycji "The Voice of Poland" jako podopieczna Natalii Kukulskiej.

W finale programu wokalistka zmierzyła się z Mateuszem Grędzińskim, który ostatecznie wygrał, Weroniką Curyło i Katarzyną Góras.

Jak się okazało, Anna Karwan postanowiła spróbować swoich sił jako aktorka. Telewidzowie zobaczą ją w serialu "Barwy szczęścia", gdzie wcieli się w postać utalentowanej muzycznie Uli.

"To jest rola dziewczyny, która jest bardzo duchowa, bardzo pozytywnie nastawiona do życia, bardzo energiczna, ale tez ułożona - mówiła o swojej bohaterce Karwan w programie "Pytanie na Śniadanie" i dodała - Mam fantastyczną możliwość pokazywania swoich piosenek w serialu, gram je nawet na gitarze".

Wokalistka zapewniła w rozmowie, że mimo roli w "Barwach szczęścia", nie zamierza porzucić śpiewania.

Anna Karwan w przeszłości znana była m.in. ze współpracy z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką i Kasią Cerekwicką. Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z producentem Matheo.

Na swoim koncie ma także nagrane piosenki do serialu "Hela w opałach" oraz do filmów "Świadek koronny" i "Kochaj i tańcz". Zastąpiła również Kasię Kurzawską w zespole SOFA i zagrała z grupą m.in. na Open'er Festival.

W ostatnim czasie Karwan stworzyła kolejne piosenki do produkcji filmowych i telewizyjnych. Jej utwory można było usłyszeć w m.in. "Pitbull. Nowe porządki" i "Planecie singli".

W 2016 roku wokalistka zaprezentowała singel "Nie ma cię".

W "The Voice of Poland" Anna Karwan wykonała utwór Prince'a "Purple Rain" i zachwyciła jurorów. W 2011 piosenkarka próbowała swoich sił w drugiej edycji "Must Be The Music", gdzie dotarła do półfinału.

