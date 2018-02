"The Voice Kids": Zobacz zapowiedź bitew u Tomsona i Barona

The Voice Kids

Program "The Voice Kids" wchodzi w kolejny etap - po przesłuchaniach w ciemno, przyszedł czas na pierwsze bitwy oraz sing off. Najbliższa sobota (3 lutego) to muzyczne pojedynki w drużynie Tomsona i Barona.

Tomson i Baron w "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

By szlifować warsztat wokalny swoich podopiecznych chłopaki z Afromental postanowili spotkać się z dzieciakami na jednodniowych warsztatach wokalnych nad Zalewem Zegrzyńskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź "The Voice Kids" TVP

Choć głównym punktem dnia miał być podział uczestników na tria, dobór utworów oraz trening umiejętności wokalnych, to Tomson i Baron znaleźli również czas na wspólną zabawę ze swoim składem.

Były żaglówki, wybieranie kapoków, konkurencje z wiosłami, a także nauka alfabetu Morse'a.

Jak zgodnie przyznają chłopaki: "Tutaj jest przede wszystkim zabawa. Baliśmy się, że nie będziemy mogli poradzić sobie z coachingiem i byciem wujkiem, a tutaj jest po prostu beztrosko. Życzę im, by zawsze mieli taką pogodę ducha i nigdy jej nie zatraciły".

Choć pogoda nie rozpieszczała, znakomite humory nikogo nie opuszczały. Zanim jednak Tomson i Baron spotkali się ze swoją drużyną, musieli dotrzeć do niej... łódką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomson i Baron na łódce TVP