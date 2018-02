"The Voice Kids": Wygrywa Roksana Węgiel!

Pierwszą edycję "The Voice Kids", programu emitowanego w TVP 2, wygrała Roksana Węgiel z drużyny Edyty Górniak.

Roksana Węgiel w objęciach Edyty Górniak w finale "The Voice Kids" AKPA

13-latka otrzymała kontrakt płytowy z Universal Music Polska oraz czek na 40 tys. zł.

Reklama

"Odwołajcie ekipę sprzątającą, bo Roksana pozamiatała!" - skomentował jej występ Baron.



W finale znalazło się dziewięciu młodych wokalistów. Z ekipy Edyty Górniak - Natalia Zastępa, Roksana Węgiel i Mateusz Gędek. Dawid Kwiatkowski do finału doprowadził Nelę Zawadzką, Kubę Szmajkowskiego i Antka Scardinę, a Baron i Tomson - Amelię Andryszczyk, Oliwię Kopiec i Zuzię Jabłońską. Podczas finału uczestnicy razem ze trenerami zaśpiewali "Wake up" zespołu The Vamps.

Roksana zachwyciła wszystkich wykonując "Purple rain" z repertuaru Prince'a.

Trenerzy wybrali po jednej osobie, które przeszły do drugiej rundy finałowej. Byli to Antek Scardina, Zuzia Jabłońska i Roksana Węgiel, którzy zaprezentowali swoje debiutanckie single. Antek zaśpiewał utwór "Cztery strony świata", do którego słowa napisał Dawid Kwiatkowski, Zuzia piosenkę "Sami", a Roksana "Żyj".

Zwycięzcę wybierali widzowie przesyłając głosy sms-ami.

W finale wystąpili też goście specjalni. Na scenie pojawił się gwiazdor serialu "Violetta", Jorge Blanco, który zaprezentował dwa single - "Gone is the night" oraz "Summer Soul", pochodzące z jego debiutanckiej płyty. Wystąpiła także Natalia Nykiel, która swoją karierę zaczynała w "The Voice of Poland".

W finałowym odcinku "The Voice Kids" nie mogło też zabraknąć zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice of Poland", Marty Gałuszewskiej. Wokalistka zaśpiewa swój debiutancki singiel "Nie mów mi nie".

Statuetkę "The Voice Kids" zwycięzcy programu wręczył prezes TVP, Jacek Kurski.



Wideo Roksana Węgiel – „Żyj” – Finał – The Voice Kids Poland

Sprawdź tekst utworu "Żyj" w serwisie Teksciory.pl!