Dawid Kwiatkowski o "The Voice Kids": Nadchodzi nowa fala talentów

Jest najmłodszym stażem trenerem w "The Voice Kids", jednak - jak zapewnia - energii mu nie zabraknie. Jak Dawid Kwiatkowski odnalazł się w nowym talent show?

Dawid Kwiatkowski w fotelu trenerskim /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

Dawid Kwiatkowski to wokalista i bloger, przez niektórych nazywany nawet polskim Justinem Bieberem. W 2015 roku piosenkarz przyjął propozycję Polsatu i został jurorem programu "Superdzieciak". W 2018 roku będziemy mogli oglądać go w roli trenera "The Voice Kids".

"To nie jest program dla dzieci, ale z udziałem dzieci, to program dla całej rodziny. Kiedy usiadłem na fotelu i dotarło do mnie 'kurczę, jestem trenerem’, nie mogłem w to uwierzyć. Czułem bardzo dużą odpowiedzialność na swoich barkach, jednakże chciałem się z tym zmierzyć i szukać wspaniałych talentów - opowiadał Dawid Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że oprócz wokalisty w fotelach trenerskich zobaczymy Edytę Górniak, a także duet trenerski Tomson i Baron.

Emisja pierwszego odcinka "The Voice Kids" zaplanowana została na 1 stycznia 2018 roku.