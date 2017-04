Przystanek Woodstock 2017: Znamy wyniki eliminacji w Pradze

Aż cztery zespoły z zagranicznych eliminacji do Przystanku Woodstock zagrają na tym festiwalu.

Projekt Parabelum wystąpi na Dużej Scenie Przystanku Woodstock /fot. Silesianfoto.com /materiały promocyjne

W niedzielę 9 kwietnia w Pradze odbyła się druga edycja zagranicznych eliminacji do Przystanku Woodstock. W tym roku zgłosiło się ponad dwukrotnie więcej zespołów, niż w 2016 r. Nadeszły 142 zgłoszenia - cztery z Węgier, 26 ze Słowacji i 112 z Czech.

Reklama

"Otwartość festiwalu, to także umożliwianie zespołom, tym dopiero rozpoczynającym swoją muzyczną drogę, na pokazanie się naprawdę szerokiej publiczności. Stąd właśnie Eliminacje, także te w Czechach, dające możliwość zagrania na jednej z woodstockowych scen naszym południowym sąsiadom" - mówi Jurek Owsiak, twórca festiwalu Przystanek Woodstock.

W klubie Lucerna Music Bar w Pradze przed jurorami wystąpiło dziewięć zespołów: Czech It, Pearcy Second, Project Parabelum, Co&Vox, Hanta oraz Idio&Idio (wszystkie z Czech), FishFace i Edgar ze Słowacji oraz reprezentant Węgier - Leander Kills.

Ich występy oceniali Jurek Owsiak (prezes zarządu Fundacji WOŚP), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz Kasprzyk "Kasprol" (dziennikarz muzyczny Antyradia, muzyk multiinstrumentalista), Piotr Chancewicz "Dziki" (producent muzyczny, muzyk) oraz Krzysztof Dobies "Milkee" (rzecznik prasowy Przystanku Woodstock). To właśnie oni podjęli decyzje, że do Kostrzyna nad Odrą zaproszą aż cztery kapele.

Na Dużej Scenie zagra Projekt Parabelum, na Małej Scenie zaprezentują się Fish Face oraz Cox&Vox, a Idio&Idio zobaczymy w Strefie Lecha.

"Zespoły te ewidentnie odstawały od reszty, co więcej - poziomem przewyższały wszystkich, którzy w ubiegłym roku wystąpili na czeskiej scenie Eliminacji. Jeżeli chodzi o wybór artystów na Dużą czy Małą Scenę to była spora dyskusja między jurorami, co dobrze wróży na przyszłość. Zwycięzcy? Ich muzyka nie była przewidywalna, była za to momentami zaskakująco harmonijna, a instrumentarium powodowało, że nie należało przejść obok nich obojętnie" - podkreśla Tomasz "Kasprol" Kasprzyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak podsumował 22 Przystanek Woodstock Interia.tv

Jako goście specjalni w Pradze wystąpili The Snuff (Czechy), którzy zagrali na zeszłorocznym Przystanku Woodstock oraz The Unguided (Szwecja).

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Slaves, Prong, Mando Diao, Frank Turner, Wilki, Domowe Melodie, Clock Machine oraz The Bloody Beetroots.

Kolorowe ludki na 22. Przystanku Woodstock 1 13 Uczestnicy pytani o to, dlaczego lubią tu przyjeżdżać, odpowiadają, że na Woodstocku czują się wolni, każdy jest równy i nikt nie patrzy na innych z góry. Autor zdjęcia: Bartek Muracki Źródło: WOŚP 13

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.