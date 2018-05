​Open'er Festival 2018: Post Malone dołącza do programu

Post Malone dołączył do składu tegorocznej edycji Open’er Festival. Raper wystąpi ostatniego dnia festiwalu, w sobotę (7 lipca), na Orange Main Stage.

Post Malone wystąpi dla polskiej publiczności /Roger Kisby /Getty Images

Post Malone przyjedzie do Polski w ramach promocji swojego najnowszego albumu, "beerbongs & bentleys", który już w dniu premiery uzyskał status platyny, a do tego pobił rekordy w serwisach streamingowych. W tygodniu premierowym płyta zgromadziła ponad 431 milionów streamów. Wydawnictwo zbiera bardzo dobre recenzje od krytyków.

Reklama

Post Malone to muzyk, który bez wahania miesza gatunki, tworząc własne brzmienie. Udowodnił to swym debiutanckim albumem "Stoney" (2016 r.), który w USA zdobył status podwójnej platyny.



Longplay "Stoney" dotarł na 1. miejsce zestawienia iTunes Overall Top Albums Chart i znalazł się w Top 10 notowania Billboard Top 200. W ciągu kilku miesięcy debiut osiągnął cztery miliardy odsłuchów na całym świecie, co zapewniło Amerykanowi ważne miejsce na hiphopowej scenie XXI wieku.

Clip Post Malone rockstar ft. 21 Savage

Sukces pomogły osiągnąć pochodzące z płyty "Stoney" przeboje, w tym przełomowe "White Iverson" (pięciokrotna platyna), jego pierwszy singel w zestawieniu Hot 100, czyli "Congratulations" z Quavo z tria Migos (sześciokrotna platyna), a także "Go Flex" (podwójna platyna), "Too Young" (platyna), "I Fall Apart" (platyna) oraz "Déjà vu" z Justinem Bieberem (platyna).



Ponadto raper może poszczycić się najdłuższą "wspinaczką" na szczyt listy R&B/Hip-Hop Albums Chart - "Stoney" dopiero w 51. tygodniu od premiery znalazł się na najwyższej pozycji notowania, pobijając rekord z 1989 roku. Warto też dodać, że "Stoney" dotarł na 3. miejsce zestawienia najchętniej streamowanych albumów 2017 roku.

Clip Post Malone Congratulations ft. Quavo