​Nowa i większa scena Firestone Stage na Open'er Festival w Gdyni

Firestone Stage na Open’erze w 2018 to będzie zupełnie inne miejsce niż dotychczas. Nowa, większa scena, nowa lokalizacja i 12 artystów w składzie. Obok Wojtka Szczepanika, zwycięzcy konkursu Firestone Headliners of Tomorrow, na scenie zagrają m.in. Paulina Przybysz, Barbara Wrońska, Sonar czy Rosalie.

Na Firestone Stage wystąpi m.in. zespół Sonar /materiały prasowe

Jak co roku Firestone Stage to miejsce dla różnych gatunków muzyki. Od popu, który tym razem usłyszymy w wykonaniu Barbary Wrońskiej, Pauliny Przybysz, zespołu Sonar czy Baranovskiego, przez szeroko reprezentowany nurt muzyki elektronicznej i alternatywnej: Rosalie, Ffrancis, Nixes, Pepe, Kasia Lins oraz Gang Śródmieścia, aż po gatunki czerpiące z muzyki klasycznej. W tej kategorii można wymienić zespół Lor oraz Wojtka Szczepanika, tegorocznego zwycięzcę konkursu Firestone Headliners of Tomorrow, który zagra ostatniego dnia festiwalu, w sobotę 7 czerwca.

21-letni muzyk o klasycznych korzeniach, został wybrany spośród TOP 3 finalistów konkursu w wyniku głosowania publiczności na stronie internetowej. Jego muzyka to próba połączenia dwóch, na pozór odmiennych stylów - muzyki klasycznej i klubowej.

17. edycja Open'er Festival odbędzie się w dniach 4 - 7 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.