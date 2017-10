"Mam talent": Disco polo mówimy "nie"

Piąty castingowy odcinek "Mam talent" dostarczył wielu wzruszeń, zachwytów, ale i pewnej nowości na scenie. Nie zabrakło też złotego przycisku, który tym razem wcisnął Agustin Egurrola.

Jurorzy "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

W sobotę, 9 września, na antenę TVN powrócił "Mam talent". W dziesiątej edycji programu w jury ponownie zasiedli Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Agustin Egurrola.

Rolę prowadzących powierzono ponownie Marcinowi Prokopowi i Szymonowi Hołowni.

Na początek piątego odcinka castingowego zobaczyliśmy iluzjonistę Bartosza "Mago" Szuberta, który wprowadził jury w dobry nastrój. "Było wszystko" - podsumowała Agnieszka Chylińska, a Agustin Egurrola żartobliwie docenił choreografię wykorzystaną w jego prezentacji. Uczestnik usłyszał trzy głosy na "tak".

Równie szczęśliwie casting przeszedł duet taneczny tworzony przez Ewę Jankowską i Łukasza Rasia. Małgorzata Foremniak zaleciła uczestnikowi bycie bardziej sensualnym.

Na castingu do programu pojawili się również twórcy disco polo, jednak żaden z nich nie znalazł aprobaty wśród jurorów "Mam talent". "Pewnie mnie publiczność obrzuci jajami, ale ja jestem na nie" - mówiła w pewnym momencie Małgorzata Foremniak.

Trio The Threex nie przekonało do siebie Agustina Egurroli, ale pozytywne głosy jurorek dały muzykom przepustkę do kolejnego etapu programu. "Ten dowcip wam się udaje, bo jesteście dobrzy muzycznie" - skomentowała Agnieszka Chylińska, doceniając precyzję, jaka jej zdaniem cechuje uczestników.

23-letni Łukasz Chwieduk specjalizuje się we freestyle football. Jego występ bardzo spodobał się jurorom. "Wykonałeś na tej scenie kawał ciężkiej pracy" - powiedziała Agnieszka Chylińska, a Agustin Egurrola określił umiejętności uczestnika jako "poziom mistrzowski".

19-letnia Justyna Mikunda na castingu wykonała piosenkę "When We Were Young" Adele. Dziewczyna zadedykowała utwór swojemu chłopakowi, który zmarł w wypadku. "To jest talent, ale to jest też taka jakaś barwa, która sprawia, że mnie wbiło w fotel" - mówiła zauroczona Agnieszka Chylińska. "Masz niebywały dar i nie zmarnuj go" - dodała Małgorzata Foremniak.

Jurorzy zachwycili się także występem tanecznym dziecięcej grupy Luzik. "Myślę, że w tej konkurencji jesteście niezrównane" - Agustin Egurrola.

"To jest absolutna nowość w programie" - powiedziała Małgorzata Foremniak, kiedy na scenie pojawiła się 57-letnia Nalan Avhan. Artystka pochodząca z Turcji zaprezentowała sztukę malowania na... wodzie. "Jestem pod wrażeniem" - mówiła po jej występie Agnieszka Chylińska, a Agustin Egurrola dodał, że "to było po prostu przepiękne". "Jesteś prawdziwą artystką" - dodała swój komplement Małgorzata Foremniak.

Wiele radości dostarczyła na castingu drag queen DQ SELLINA DE MELLON, która zaprezentowała się jako Izabela Trojanowska. "Bardzo udany występ" - mówiła mocno rozbawiona Chylińska. "Widać, że przeanalizowany każdy krok" - zauważył Agustin Egurrola, a Małgorzata Foremniak dodała, że "to była parodia, ale zrobiona bardzo dobrze".

"Mam talent 10": Uczestnicy piątego odcinka

Jurorzy docenili również Michała ‘Shao’ Szałucho, który specjalizuje się w sztuce kuglarstwa. "Przede wszystkim dobry pomysł" - mówił Agustin Egurrola, a Małgorzata Foremniak określiła występ uczestnika mianem "narkotycznego".

Owacjami na stojąco zakończyła się prezentacja braci Kłeczek na trampolinach, którzy już kiedyś próbowali swoich sił w "Mam talent". "Panowie, uwielbiam was" - mówiła uczestnikom Agnieszka Chylińska. "Jestem pod dużym wrażeniem i powiem więcej: Chcę was w finale" - powiedział Agustin Egurrola, który braci nagrodził złotym przyciskiem gwarantującym im udział w półfinale.

29-letnia Karolina ‘Nadia’ Załęcka na castingu zaprezentowała się w tańcu orientalnym, czym zachwyciła szczególnie Agustina Egurrolę. "To było takie smaczne, że tak bym łyżeczką cię jadł" - mówił Nadii juror. "Dla mnie jesteś wyjątkowa, bo tańczysz całą sobą" - chwaliła Karolinę Małgorzata Foremniak.

Na koniec odcinka wystąpił Andrzej Gdula, który na scenie zaśpiewał utwór "My boy" Elvisa Presleya. "To był bardzo udany występ" - mówiła wzruszonemu do łez uczestnikowi Agnieszka Chylińska. "Mężczyzna, który pokazuje łzy publicznie, jest silnym mężczyzną" - podsumowała Małgorzata Foremniak. Andrzeja zobaczymy w kolejnym etapie programu.