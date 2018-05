Adrian Makar po "Mam talent": Muzyki nigdy nie opuszczę

Adrian Makar, który jako 15-latek wygrał siódmą edycję programu "Mam talent" (2014), obecnie uczy się w szkole wojskowej, ale podkreśla, że muzyki nigdy nie opuści.

Adrian Makar zaprezentował nową piosenkę /Justyna Rojek/DDTVN / East News

Mam talent Poznaliśmy zwycięzcę siódmej edycji "Mam talent"!

Adrian Makar wyśpiewał sobie zwycięstwo w programie TVN utworem "You Raise Me Up" Josha Grobana. 15-latek z domu dziecka w Dubience otrzymał nagrodę główną programu - czek na 300 tysięcy złotych.

Przygoda Adriana ze śpiewaniem zaczęła się właśnie w domu dziecka. Chłopak zawsze przejawiał talent wokalny, lecz początkowo nie miał szansy rozwoju w tym kierunku.

Wychowawcy wierząc w jego talent, zgłosili go do ogólnopolskiego "Konkursu Radosnych Serc". Adrian wygrał ten konkurs i postanowił rozwijać swój śpiew na zajęciach muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury.

"Adrianku, pięknie zaśpiewałeś na castingu, byłeś przejmujący, zachwyciłeś nas wszystkich. Masz piękny głos, jesteś bardzo młody, czeka cię jeszcze niesamowite życie" - komentowała w "Mam talent" jurorka Małgorzata Foremniak, która zachęcała Adriana, by, zgodnie ze słowami piosenki, "rozbił taflę szkła".

3,5 roku po wygranej w programie młody wokalista obecnie chodzi do szkoły wojskowej, a później planuje medyczno-wojskowe studia w Łodzi. W "Dzień dobry TVN" zapewnił jednak, że muzyki nie zamierza nigdy porzucić.

W programie zaprezentował swój utwór "Where I Belong".

