Life Festival Oświęcim 2017: Polska ofensywa i dodatkowa scena

W tym roku Life Festival Oświęcim (23-24 czerwca) odbędzie się na dwóch scenach na stadionie MOSiR. Do składu dołączyli polscy artyści: Czesław Śpiewa, BeMy, Bisquit i Leski.

Przypomnijmy, że ósmą edycję Life Festival Oświęcim zakończy hardrockowa grupa Scorpions. Weteranów poprzedzi amerykańska wokalistka LP znana z przeboju "Lost On You".

Z kolei 23 czerwca balangę w jamajskich klimatach rozkręcą Shaggy oraz reprezentant polskiego reggae - Mesajah.

Teraz do składu dołączają Czesław Śpiewa, BeMy (22 czerwca) oraz Bisquit i Leski (23 czerwca).

Czesław Śpiewa w Oświęcimiu zaprezentuje się z duńskimi przyjaciółmi z Royal Danish Music Academy i Rhythmic Music Conservatory, grający m.in. na szklanych dzwoneczkach, rozmaitych dęciakach i ukulele. Ten kolorowy skład zagra na LFO utwory z właśnie wydanej płyty "Księga Emigrantów. Tom II" oraz przeboje znane z poprzednich albumów: "Debiut", "Pop" i "Księga Emigrantów. Tom I".

Dowodzona przez urodzonych we Francji mających polskie korzenie braci Mattia i Elie Rosinskich grupa BeMy promuje swój pierwszy album "Grizzlin'", nominowanej do Fryderyka w kategorii debiut roku.

Warszawska grupa Bisquit zaczynała od grania standardów jazzowych, by po kilkunastu latach działalności dorobić się statusu jednego z najciekawszych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. Supportowali Joe Cockera i Jamiroquai, ich piosenki pojawiały się w filmach, serialach i na składankach promujących polską muzykę za granicą. 10 marca ukazuje się ich najnowsza, czwarta w dyskografii płyta "Nagi król".

Leski, czyli Paweł Leszoski, to kolejny artysta nominowany do Fryderyka za debiutancki album - w jego przypadku chodzi o płytę "Splot" z 2015 r. Sam komponuje muzykę i pisze teksty do swych hipnotyzujących piosenek, trafiających do serc coraz większej rzeszy fanów, wśród których nie brakuje jego kolegów i koleżanek po fachu. "Z kapitalną lekkością wyważa proporcje słów i dźwięków, tworząc wyjątkowy zaczyn muzycznych doznań" - uważa Mela Koteluk, jedna z gwiazd LFO 2015.

W tym roku, podobnie jak przed dwoma laty, festiwalowe koncerty odbędą się na dwóch scenach, umieszczonych naprzeciw siebie na stadionie MOSiR-u, przy ul. Legionów 15.