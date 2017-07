"Lato #naMAXXXa": Natalia Szroeder i Wilki w Łodzi

29 lipca w Manufakturze w Łodzi odbędzie się kolejna odsłona wakacyjnej akcji koncertowej "Lato #naMAXXXa". Dla fanów wystąpią m.in. Natalia Szroeder i grupa Wilki.

Natalia Szroeder wystąpi w Łodzi /AKPA

Akcja "Lato #naMAXXXa" rozpoczęła się 2 czerwca w Chorzowie. Kolejne przystanki m.in. to Wodzisław Śląski, Rybnik, Szczecinek, Łódź, Piła, Częstochowa i Grudziądz. W tych miastach wystąpili m.in. Kamil Bednarek, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

W Łodzi publiczność do zabawy poderwie wokalistka Natalia Szroeder, zwyciężczyni ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami".

22-latka promuje wydaną jesienią 2016 r. debiutancką płytę "NATinterpretacje". Zawiera ona znane już z ogólnopolskich stacji radiowych utwory, takie jak "Powietrze", "Domek z kart" czy "Lustra".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o płycie "NATinterpretacje" INTERIA.PL

Na scenie pojawi się również dowodzona przez Roberta Gawlińskiego grupa Wilki. Formacja obecnie świętuje obecnie 25-lecie swojego debiutu.



Wydany w 1992 roku "niebieski" album Wilków przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky", "Aborygen", "Eroll" czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną, katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilki Eroll

W Manufakturze zaprezentuje się także działający od 2014 r. zespół Sen. W skład formacji wchodzą doświadczeni muzycy, mający na koncie współpracę z m.in. Patrycją Markowską, Eweliną Lisowską i grupą Ira. Wiosną wydali debiutancką płytę "W dobrą stroną", promowaną utworami "Nad ranem", "Jedna" i "Wiem".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sen Jedna

Kompleks handlowo-rozrywkowy Manufaktura jest jednym z symboli Łodzi. Rynek, najdłuższa fontanna w Europie, zabytkowe budynki z czerwonej cegły, 30 restauracji i kawiarni, kolejka tyrolska, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, a nawet plaża i beach bar. Można tu spędzać czas i bawić się od samego rana do późnego wieczora.