Mariusz Dyba w "Idolu": Ale zrobimy imprezę po programie!

W gronie czterech finalistów "Idola" znalazł się Mariusz Dyba. - Gdzieś tam to uderza z tyłu głowy. Skupiam się przede wszystkim na dobrych wykonach - mówi Interii wokalista grupy Chemia.

Mariusz Dyba w ostatnim odcinku "Idola" wykonał przebój "One" zespołu U2, a pod koniec jego występu na scenie pojawił się chórek uczniów z MDK w Ornecie. "Mi się podobało, bardzo fajnie" - oceniła Elżbieta Zapendowska. "To dramatycznie trudna piosenka, ale bólu nie było, a dzieci - obrazek piękny" - dodał Wojtek Łuszczykiewicz.



"Pierwszy raz miałem tutaj włoski" - powiedział Janusz Panasewicz, pokazując na swoje ręce. "Dałeś dobry wykon, nie ma do czego się przyczepić" - dodała Ewa Farna.

- To dla mnie bardzo ważna piosenka, bardzo osobista - opowiada Interii o utworze "One" Mariusz Dyba.

- Ale zrobimy imprezę po programie! - dodał wokalista, który poza uczestnictwem w programie koncertuje z rockową grupą Chemia.

Na przełomie kwietnia i maja grupa poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaprezentowała się na dwóch dużych imprezach branżowych: Musexpo 2017 i Worldwide Radio Summit. Na Musexpo pierwsze poważne kontakty zawierali m.in. Katy Perry, Jessie J czy LMFAO.

Mariusz Dyba z USA przyleciał na jeden dzień do Polski, a po "Idolu" wsiadł w samolot, by wrócić za Ocean.

Dodajmy, że Chemia z Dybą na początku roku nagrała teledysk do utworu "Grey", którym zamyka promocję ostatniej płyty "Let Me". Formacja szykuje też już premierowy materiał, który wg planów, ukaże się jeszcze w tym roku.



W "Idolu" pozostali już tylko:

Karolina Artymowicz (19 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).