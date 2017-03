"Idol": Uczestniczki podrywają Janusza Panasewicza

Zobaczcie, jak uczestniczki "Idola" flirtują z Januszem Panasewiczem.

Janusz Panasewicz (z prawej) w "Idolu" /Polsat

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.

Reklama

W dotychczas pokazanych odcinkach castingowych największe emocje wśród uczestniczek wzbudzał Janusz Panasewicz.

"Pan As" (określenie Wojtka Łuszczykiewicza) nie pozostaje obojętny na kobiecą urodę i wdzięk, co widać po jego reakcjach. Niektóre wokalistki wyraźnie śpiewają bezpośrednio w stronę Panasewicza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Uczestniczki flirtują z Januszem Panasewiczem Polsat

W środę (8 marca, godz. 20) zobaczymy czwarty odcinek castingowy.