"Idol": Szymon Kolber śpiewa Video

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W środę (15 marca) zobaczymy piąty, ostatni odcinek castingowy. Jednym z uczestników będzie student elektrotechniki Szymon Kolber.

"Będę czekał na ciebie z chusteczkami" - obiecywał Maciek Rock, nawiązując do rozpaczy osób, które nie dostały się do kolejnego etapu. "Mam swoje" - odparł ze śmiechem Szymon i poszedł do sali przesłuchań.

"Zaśpiewam, tak się śmiesznie złożyło - utwór Video - 'Alay'" - oznajmił uczestnik.

"Jak się ten pot... utwór nazywa?" - dopytywała Elżbieta Zapendowska, która nie dosłyszała tytułu. "Jak się ten potwór nazywa? No ja, Wojtek, twój kolega z pracy" - odpowiedział jej lider grupy Video.

"Już widzę te nagłówki... Czy to będzie lepsze od oryginału?" - oznajmiła z kolei Ewa Farna.

Szymon Kolber wystąpił w ostatniej edycji "The Voice of Poland", jednak podczas przesłuchań w ciemno swojego fotela nie obrócił żaden z trenerów.



