W najnowszym odcinku "Idola" (środa, 8 marca) pojawi się m.in. Magdalena Pociecha, aktorka znana z m.in. seriali "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Belfer".

Magdalena Pociecha w "Idolu" /Polsat

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Reklama

W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Za nami pierwsze trzy odcinki, w czwartym (środa 8 marca, godz. 20) pojawi się m.in. Magdalena Pociecha, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Grała w m.in. filmie "Big Love", serialach "M jak miłość" (prostytutka Klara), "Na Wspólnej" czy "Befler".

"Zawód aktora polega na czekaniu. Coś trzeba robić z tą resztą czasu. Należy się usamodzielnić - również finansowo. Pracuję więc w restauracji. Ale nie jestem kelnerką" - mówi uczestniczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Magdalena Pociecha pracuje w restauracji Polsat

"Mam teraz taki czas życiowo słaby i chciałabym to jakoś przerwać" - tak Magda Pociecha tłumaczy swoje zgłoszenie do "Idola".

Nie jest to jej pierwsze doświadczenie ze śpiewaniem w talent show - wcześniej próbowała swoich sił w "X Factor", ale nie udało się jej awansować do dalszego etapu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Magdalena Pociecha i jej "słaby życiowo czas" Polsat

Co wiesz o "Idolu" - sprawdź się: