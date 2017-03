"Idol": Etap teatralny na start

W dzisiejszym (22 marca) odcinku "Idola" zobaczymy rozpoczęcie etapu teatralnego. Poniżej prezentujemy fragment jednego z występów.

Maciek Rembikowski i Szymon Borkowski w duecie w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy (z udziałem 12 uczestników), po którym zostanie zaledwie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Jurorzy przygotowali dla uczestników trudne i podchwytliwe zadania. Kandydaci na Idola muszą zmierzyć się z własnymi słabościami, minimalną ilością czasu na przygotowania do występu oraz wykazać się umiejętnością współpracy w grupie.



Jedno z zadań polegać będzie na przygotowaniu wylosowanego utworu w ekstremalnie krótkim czasie. Większość uczestników została połączona w trzyosobowe grupy, ale pojawią się też duety. W jednym z nich wystąpią Maciek Rembikowski i Szymon Borkowski, którzy zaśpiewają balladę Robbiego Williamsa "Love My Life".

"Z moich życiowych doświadczeń - faceci się trudniej uczą tekstów, niż kobitki" - skomentowała Ela Zapendowska. "Jak się pomylicie, to jestem z wami, znam ten ból" - mobilizowała Ewa Farna.

