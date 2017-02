"Idol": Dawid Podsiadło zachwycony uczestnikami

Za nami pierwszy odcinek nowej odsłony programu "Idol". Którzy uczestnicy "podbili serca" Dawida Podsiadły?

Program "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

W pierwszym odcinku show jurorów zachwycili m.in. Karolina Artymowicz (18-latka z ukulele wykonała "Little Talks" Of Monsters And Men) i jej kolega Maciej Rembikowski ("4:30" Dawida Podsiadły).

"Śpiewasz niechlujnie, grasz świetnie, ale nic nie rozumiem z tego, co śpiewasz - mówiła Maciejowi Elżbieta Zapendowska i dodała - Ale jestem tobą zauroczona".

Uczestnicy są przyjaciółmi, którzy grają razem w zespole, ale podczas castingu do "Idola" zaprezentowali się osobno.

Karolina i Maciej spodobali się nie tylko jurorom programu, ale także Dawidowi Podsiadle, który oglądał odcinek i pochwalił nastolatków we wpisie na Instagramie.

"Karolina i Maciek (zakładam, że trzecia osoba na zdjęciu jest również w porządku) skradli moje serce. Mam nadzieję, że (jeśli tego chcecie) wygracie Idola i będziemy się często spotykać na koncertach" - napisał Podsiadło na sowim profilu.

Przypomnijmy, że Dawid Podsiadło to zwycięzca drugiej edycji programu "X Factor". Ma na koncie dwie solowe płyty oraz album nagrany wspólnie z zespołem Curly Heads.



