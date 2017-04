"Idol": Adrian Szupke zrobił to celowo?

Z "Idolem" pożegnał się Adrian Szupke, który do dogrywki stanął z Adamem Kalinowskim. Ten pierwszy jednak tak koncertowo "położył" swój występ, że aż można się zastanowić, czy nie zrobił tego celowo.

Dogrywka w "Idolu": od lewej Adrian Szupke, prowadzący Maciek Rock i Adam Kalinowski /Fot. Mateusz Jagielski /East News

W środę (19 kwietnia) o przejście do kolejnego odcinka "Idola" rywalizowało już tylko siedmiu uczestników. Najmniej głosów widzów dostali Adrian Szupke i Adam Kalinowski - to właśnie oni stanęli do dogrywki, choć wcale nie byli najsłabsi w tym odcinku. Decyzją telewidzów też byli zaskoczeni jurorzy - jedynie Elżbieta Zapendowska obstawiała, że w dogrywce może być Kalinowski.



Reklama

Szupke zaśpiewał "Light My Fire" grupy The Doors, zbierając spore komplementy od jurorów.

"Bardzo się cieszę, że się nie zmieniasz, daje ci to wiarygodność" - chwalił Wojtek Łuszczykiewicz. Janusz Panasewicz stwierdził, że los daje Adrianowi "wiele łask repertuarowych".

Wideo Idol Polska - Adrian Szupke - The Doors - Light My Fire

Kalinowski zmierzył się z "Another One Bites the Dust" grupy Queen.

"Wyszło niezrozumiale i chaotycznie" - narzekała Ewa Farna. Bardziej zadowolona była Ela Zapendowska, dla której "były momenty".

W dogrywce lepiej wypadł Adam Kalinowski ("Break On Through" The Doors). Z kolei z Adriana Szupke jakby uciekła cała energia w "Kołysance dla nieznajomej" Perfectu. "Piosenkę Perfectu tak zwalił, że to aż przykre było i normalnie nie dało się tego słuchać" - komentują fani "Idola" na Facebooku. Można było odnieść wrażenie, jakby uczestnik z Krakowa całkiem odpuścił rywalizację (we wcześniejszym odcinku sam zresztą nie ukrywał, że i tak zaszedł daleko).

Wideo Idol Polska - Adrian Szupke - Perfect - Kołysanka dla nieznajomej

"Nie mam czasu dla rodziny, przyjaciół, nie mam nawet czasu dla kobiety którą kocham, nie mam czasu dla siebie. What the hell am I doing here? I don't belong here [Co ja do cholery tutaj robię? Nie należę do tego]" - napisał na Facebooku Adrian Szupke na kilka godzin przed występem w "Idolu".

Głosowanie jurorów było pełne emocji - na Szupke postawili najpierw Ela Zapendowska i Janusz Panasewicz. "Ja się w to nie bawię już" - kręcił głową Wojtek Łuszczykiewicz, który dla równowagi oddał głos na Kalinowskiego. "Nie powinni się tutaj znaleźć" - mówiła bliska płaczu Ewa Farna, która doprowadzając do remisu postanowiła przerzucić odpowiedzialność na publiczność. Regulamin stanowi, że w przypadku remisu w głosowaniu jurorów, decyduje liczba głosów od telewidzów. I to właśnie oni zdecydowali, że z "Idola" odpadł Adrian Szupke.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adrian Szupke w "Idolu": Emocje są ogromne TV Interia

Drugi odcinek "Idola" na żywo 1 11 Uczestnicy dogrywki: Adrian Szupke i Adam Kalinowski (w środku prowadzący Maciek Rock) Autor zdjęcia: Mateusz Jagielski Źródło: East News 11

W "Idolu" pozostali:

Karolina Artymowicz (19 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).