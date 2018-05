Eurowizja 2018: To ona poznała Gromee'ego z Lukasem Meijerem

Mahan Moin, współautorka słów piosenki "Light Me Up", reprezentującej Polskę podczas tegorocznego konkursu Eurowizji, uważa siebie za "matkę" utworu, jak i wspólnego projektu z Gromeem i Lukasem Meijerem.

Gromee i Mahan Moin wystąpią w polskiej ekipie na Eurowizji 2018 AKPA

Przypomnijmy, że krakowski producent Gromee i pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer zostali wybrani na reprezentantów Polski na 63. Konkurs Piosenki Eurowizji w Lizbonie. Drugi półfinał z udziałem naszych reprezentantów odbędzie się w czwartek 10 maja.

Reklama

Wielki finał odbędzie się w sobotę 12 maja.

Polsko-szwedzki duet z piosenką "Light Me Up" w półfinale będzie rywalizować z reprezentantami m.in. Szwecji, Holandii, Australii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Danii, Serbii, Czarnogóry, Węgier, Malty i San Marino.

W skład naszej ekipy wchodzą również śpiewające w chórkach żona Gromee'ego Sara Chmiel-Gromala (wokalistka grupy Łzy), Kasia Dereń, szwedzka wokalistka irańskiego pochodzenia Mahan Moin oraz Christian Rabb, gitarzysta zespołu No Sleep For Lucy (wokalistą tej formacji jest Lukas Meijer).

Wideo Gwiazdy na niebieskim dywanie ceremonii otwarcia Konkursu Piosenki Eurowizji 2018 (Associated Press/x-news)

PAP Life: Pamiętasz kiedy po raz pierwszy spotkałaś Groomee'go?



Mahan Moin: - To było zupełnie niedawno. Powiedzmy kilkanaście miesięcy temu. Nasza znajomość nie należy jednak do typowych.

Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Light me up" w serwisie Teksciory.pl

Dlaczego?

- No właśnie, to było dziwne zdarzenie, ponieważ pierwsze osobiste spotkanie z Gromeem miało miejsce długo po tym, jak dzięki wspólnemu projektowi o nazwie "Spirit" staliśmy się sławni.

Clip Gromee Spirit - ft. Mahan Moin

Czyli najpierw wspólny sukces z piosenką "Spirit", a dopiero później spotkanie?

- Dokładnie tak. Zanim "Spirit" uzyskał status platynowej płyty kontaktowałam się z Gromeem tylko mailowo. Wcześniej otrzymałam od niego prośbę do zrobienia wokalu do muzyki, którą mi podesłał. I tak powstał właśnie "Spirit".

Clip Gromee Runaway ft. Mahan Moin

Później był wasz kolejny wspólny utwór "Runaway", a krąg szwedzkich współpracowników Gromee'go się poszerzał. To dzięki Tobie Gromee spotkał Lukasa Meijera, prawda?

- Tak. Gromee szukał nowego głosu. Tym razem męskiego. Poprzez Christiana Rabba, który na Eurowizji jest naszym gitarzystą, skontaktowałam się z Lukasem Meijerem i w taki właśnie sposób pojawił się on w piosence "Without You".

Clip Gromee Without You

Później były eliminacje do Eurowizji, które w Polsce wygraliście piosenką "Light Me Up". Byłaś niejako najważniejszym ogniwem tego sukcesu.

- Jestem matką "Light Me Up", a ojcem jest Gromee (śmiech).

Czym inspirowałaś się podczas pisania tekstu piosenki?

- To nie ja jestem jedyną autorką tekstu, choć czasem błędnie mi przypisuje się jego autorstwo. "Light Me Up" to przede wszystkim praca Christiana Rabba. Jest w tym tekście też trochę ręki mojej i Lukasa Meijera, a także jakieś nasze życiowe doświadczenia.





Wśród niektórych waszych fanów krąży opinia, że do tak melodyjnej i optymistycznej piosenki jak "Light Me Up" powinniście byli dobrać jaśniejsze stroje; że za dużo w waszym wyglądzie czerni. Zgadzasz się?

- Nie do końca, ponieważ tekst "Light Me Up" nie jest jednoznacznie optymistyczny. Są w nim też ciemniejsze strony. W każdym razie wierzymy, że finał tej piosenki na Eurowizji będzie bardzo optymistyczny. (śmiech)

W Lizbonie rozmawiał Marcin Zatyka (PAP Life)