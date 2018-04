Eurowizja 2018. Jak Gromee i Lukas Meijer wypadli w Londynie?

Krakowski producent Gromee oraz wspierający go wokalista Lukas Meijer ze Szwecji rozpoczęli europejską promocję swojej piosenki "Light Me Up", z którą w połowie maja wystąpią w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Gromee i Lukas Meijer promują swoją piosenkę w Europie AKPA

Przypomnijmy, że to właśnie Gromee i Lukas Meijer zostali wybrani na reprezentantów Polski na Eurowizję, która odbędzie się w Lizbonie.

Uczestnicy konkursu z reguły promują swoje piosenki podczas kilku imprez w różnych krajach. Pierwsza z nich odbyła się przed dwoma tygodniami w Rydze na Łotwie.

W czwartek (5 kwietnia) aż 18 kandydatów na Eurowizję wystąpiło podczas London Eurovision Party. To właśnie tam po raz pierwszy eurowizyjnej publiczności Gromee i Lukas Meijer zaprezentowali "Light Me Up".

Impreza w stolicy Wielkiej Brytanii jest jednym z najpopularniejszych i najważniejszych koncertów przedeurowizyjnych. Na scenie pojawili się także m.in. reprezentanci Szwecji, Islandii, Australii, Francji, Niemiec, Danii, Finlandii, Austrii i Czarnogóry.

Gromee i Lukas Meijer poza "Light Me Up" wykonali także swój poprzedni singel "Without You".

Wśród komentarzy po występie polsko-szwedzkiego duetu dominują pozytywne głosy. "Najbardziej chwytliwa piosenka roku", "najlepszy występ", "Cracow 2019" - to tylko niektóre wpisy.



Część internautów chwali głos Lukasa Meijera, zwracając uwagę, że wokalista w Londynie wypadł znacznie lepiej, niż podczas finału polskich preselekcji.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Duet z "Light Me Up" pojawi się w drugim półfinale - nasi przedstawiciele pojawią się jako 11. z kolei.

Polska w półfinale będzie rywalizować z reprezentantami m.in. Szwecji, Holandii, Australii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Danii, Serbii, Czarnogóry, Węgier, Malty i San Marino.

Bukmacherzy dość zgodnie przewidują, że Gromee i Meijer awansują do finału, jednak tam kompletnie przepadną.

W notowaniach uwzględniających wszystkie kraje startujące w konkursie szanse Polski na zwycięstwo oceniane są na 32. miejsce (szanse według różnych biur od 1:100 do 1:250).



Pochodzący z Krakowa producent Gromee oraz towarzyszący mu wokalista Lukas Meijer ze Szwecji teledysk do "Light Me Up" nakręcili w Barcelonie. Oficjalny klip ma już ponad 7,4 mln odsłon.

