Eurowizja 2017: Wielka Brytania wybrała reprezentanta

​Wielka Brytania wybrała swojego kandydata na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Kraj reprezentować będzie była uczestniczka tamtejszego "X Factora", Lucie Jones.

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Kijowie, na Ukrainie.

W głosowaniu na antenie BBC Two Brytyjczycy wytypowali swoją reprezentantkę na Eurowizji 2017. Jest nią Lucie Jones. Wokalistka brała udział w szóstej edycji programu "X Factor" w 2009 roku.

"Jestem całkowicie przytłoczona i zaskoczona. Dziś była jedna z najlepszych nocy w moim życiu" - napisała na Twitterze Jones.

Jones zaśpiewa utwór "Never Give Up On You" napisany przez duńską artystkę Emmelie de Forest, która wygrała konkurs w 2013 roku.

