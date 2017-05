Eurowizja 2017: Ilu Polaków oglądało występ Kasi Moś?

Nie tylko wynik osiągnięty przez Kasię Moś (22. miejsce, piąte od końca) w finale Eurowizji rozczarował - konkurs przed telewizory przyciągnął zaledwie 2,78 mln widzów. To najsłabszy rezultat od lat.

Kasia Moś w finale (odbywał się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie) zaprezentowała piosenkę "Flashlight". Polka wystąpiła jako druga, przed Białorusią.

Mimo pozytywnych ocen jej występu przez internautów, Polka nie zachwyciła telewidzów oraz jurorów, zdobywając ostatecznie tylko 64 punkty (23 od jury, 41 od widzów z Europy).

Finał 62. Konkursu Piosenki Eurowizji oglądało ponad 2,78 mln widzów. To liczba daleka od wyników oglądalności Eurowizji w ostatnich latach, kiedy to występy odpowiednio Michała Szpaka, Moniki Kuszyńskiej oraz Cleo w TVP1 śledziło ponad 4,4 mln. Najlepszym wynikiem może pochwalić się ta ostatnia wokalistka, którą w 2014 r. na scenie wspierały seksowne Słowianki od Donatana - 4,63 mln.

Pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji z udziałem Kasi Moś zobaczyło 1,8 mln widzów. W szczytowym momencie podczas występu Polki oglądalność w TVP1 i TVP Polonia wyniosła 2,73 mln.



