Eurowizja 2017: Alexander Rybak coveruje Salvadora Sobrala

Dzień po wygranej Salvadora Sobrala w finale Eurowizji, anglojęzyczną wersję jego piosenki "Amar Pelos Dois" nagrał Alexander Rybak, zwycięzca konkursu z 2009 r.

Alexander Rybak nagrał swoją wersję piosenki Salvadora Sobrala /fot. Michael Campanella /Getty Images

Saldavor Sobral wygrał w sobotę w Kijowie finał 62. Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Amar Pelos Dois" (Kochać za dwoje) i po raz pierwszy w 53-letniej historii udziału Portugalii w tym konkursie zapewnił jej zwycięstwo.

Reklama

“Mam nadzieję, że to zwycięstwo jest krokiem w odmienianiu Eurowizji" - powiedział 27-letni wokalista, krytykując równocześnie rodzime rozgłośnie za to, że przed sukcesem "Amar Pelos Dois" nigdy nie nadały żadnej z jego piosenek.



Towarzysząca muzykowi siostra Luisa Sobral (po ogłoszeniu wyników wystąpiła z nim duecie na Eurowizji), autorka muzyki i tekstu zwycięskiej piosenki, ujawniła, że "Amar Pelos Dois" powstała w pośpiechu, na kilka dni przed terminem składania konkursowych piosenek w rywalizacji wyłaniającej reprezentanta Portugalii na Eurowizję.



Wideo Eurowizja: Powitanie Salvadora Sobrala w Lizbonie (Associated Press/x-news)

"Wiem, że to nie jest tradycyjna rzecz, którą się robi, ale przygotowałem cover zwycięskiej propozycji z Portugalii. Zrobiłem to z miłości do muzyki i mama nadzieję, że się wam spodoba" - napisał na Facebooku Alexander Rybak, mający białoruskie korzenie norweski wokalista i skrzypek, który wygrał Eurowizję w 2009 r.

Jego wersja "Amar Pelos Dois", w przeciwieństwie do oryginału zaśpiewanego w języku portugalskim, ma angielski tekst napisany przez Rybaka (nie jest to tłumaczenie, lecz raczej swobodna interpretacja). Opublikowane 14 maja wideo ma już ponad 1,27 mln odsłon.



Wideo Alexander Rybak - ESC Winner 2017 Portugal - Tribute Cover (UNOFFICIAL English Lyrics)

Zobacz oryginalną wersję "Amar Pelos Dois" z finału Eurowizji:



Wideo Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Portugal) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest



Sprawdź tekst piosenki "Amar Pelos Dois" w serwisie Teksciory.pl!

Eurowizja 2017: Finał 1 27 13 maja odbył się finał 62. Eurowizji. Triumfował Portugalczyk Salvador Sobral (na zdjęciu z siostrą). Kasia Moś zajęła 22. miejsce. Zobacz zdjęcia! Autor zdjęcia: Michael Campanella Źródło: Getty Images 27

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***