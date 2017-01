Paulla na Eurowizję 2017? ("Chcę tam z tobą być")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do ballady "Chcę tam z tobą być" Paulli. Wokalistka tajemniczo sugeruje, że z piosenką zgłosi się do krajowych preselekcji do Eurowizji.

Paulla w teledysku "Chcę tam z tobą być" /fot. Patrycja Gronkowska /materiały promocyjne

Autorem muzyki i słów jest podobnie jak przy wcześniejszym singlu Paulli - "Kocham cię dalej" - kompozytor młodego pokolenia Michał Kacprzak.

"Utwór 'Chcę tam z tobą być' to ukłon w stronę moich fanów oraz to, co na prawdę czuję w głębi siebie. Wokalnie to także rozwój na mojej drodze muzycznej, gdyż po raz pierwszy nagrałam w studiu koloratury, dzięki którym udało mi się uzyskać niepowtarzalny nastrój w piosence" - przekonuje Paulla.

"Praca z Paullą jest zawsze niesamowita! Sposób w jaki oddaje ona emocje kompozycji jest wyjątkowy. Nawet prosty tekst zaśpiewany jej głosem sprawia, że utwór osiąga głębię i nową jakość. Czuję, że nasz najnowszy singiel trafi głęboko do serc wielu słuchaczy..." - dodaje Michał Kacprzak.

Teledysk w dwa dni zanotował ponad 82 tys. odsłon. Za klip ponownie odpowiada ekipa 9Liter Filmy (Błażej Jankowiak).

Clip Paulla Chcę tam z tobą być

W teledysku partnera Paulli zagrał kubański tancerz Gelmis Basabe.