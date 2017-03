The Prodigy i Wolfmother na Capital of Rock we Wrocławiu

Główną gwiazdą tegorocznej edycji Capital of Rock we Wrocławiu będzie popularna nad Wisłą grupa The Prodigy. Po Na festiwalu zagra także australijski zespół Wolfmother - będzie to ich pierwszy koncert w Polsce.

Pierwsza edycja Capital of Rock odbyła się pod koniec sierpnia 2016 r. na Stadionie we Wrocławiu. Zagrali wówczas m.in. Rammstein i Limp Bizkit.

Teraz poznaliśmy pierwsze gwiazdy drugiej odsłony. Impreza odbędzie się 19 sierpnia, ponownie na Stadionie Wrocław.

Headlinerem festiwalu będzie grupa The Prodigy, która przyjedzie do Wrocławia ze swoim potężnym, energetycznym show. Na scenie pojawią się również Wolfmother i RavenEye. Pozostali artyści zostaną ogłoszeni wkrótce.

Początki The Prodigy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter". Dziś zespół ma na koncie nagranie sześciu płyt, spośród których ostatnia "The Day Is My Enemy" ukazała się w marcu 2015 roku.

Brytyjczycy zdradzili, że pracują nad nowym materiałem, ale prawdopodobnie będą to EP-ki zamiast regularnych albumów. "Cały proces zajmuje zbyt dużo czasu" - tłumaczył Howlett.



The Prodigy to zespół, który łączy ciężkie uderzenie i muzykę elektroniczną ("ojcowie chrzestni muzyki rave"). Formacja regularnie koncertuje nad Wisłą, odwiedzając największe festiwale (Jarocin, Open'er, Orange Warsaw, Przystanek Woodstock).

Po raz pierwszy w Polsce zagra za to grupa Wolfmother, której twórczość określana jest mianem "psychodelicznego retro rocka". Jedynym stałym członkiem australijskiego tria jest Andrew Stockdale (wokal, gitara). U jego boku obecnie występują Ian Peres (bas, klawisze) i grający na koncertach perkusista Alex Carapetis (m.in. Julian Casablancas+The Voidz, The Dead Daisies).

Dorobek formacji to cztery płyty studyjne - ostatnia, "Victorious", ukazała się w 2016 r.

Festiwal otworzy koncert istniejącego od 2014 r. zespołu RavenEye. Grupa dała się już poznać polskiej publiczności w 2015 r., gdy supportowała Slasha, Mylesa Kennedy'ego i The Conspirators.

Ceny biletów:

Trybuny dolne 1 - 299 zł

Trybuny dolne 2 - 259 zł

Trybuny dolne 3 - 239 zł

Trybuny górne 1 - 249 zł

Trybuny górne 2 - 189 zł

Trybuny górne 3 - 169 zł

Płyta A - 299 zł

Płyta B - 199 zł

VIP - 799 zł.