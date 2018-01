​Spring Break 2018: Artyści z Francji, Węgier i Polski dołączyli do składu festiwalu

Kolejni artyści dołączają do składu Enea Spring Break. Na festiwalu wystąpią przedstawiciele francuskiej oraz węgierskiej młodej sceny, a także wykonawcy z Polski w tym jeden z najważniejszych składów na hiphopowej scenie czyli PRO8L3M, znana ze współpracy z Tym Typem Mesem Kinga Miśkiewicz czy projekt Nanook Of The North (duet Piotra Kalińskiego znanego jako Hatti Vatti oraz Stefana Wesołowskiego).

Spring Break 2018 już w kwietniu! /

Tegoroczna, piąta edycja Enea Spring Break odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia, tradycyjnie w Poznaniu.

Po raz kolejny Enea Spring Break łączy swoje siły z Institut Français en Pologne oraz Le Bureau Export, by pierwszego dnia festiwalu zaprezentować w Meskalinie trójkę świeżych wykonawców podczas wydarzenia French Showcase. W klubokawiarni w sercu poznańskiego Starego Rynku zaprezentują się: Adam Naas, Agar Agar oraz Lysistrata!

Dzień później w tym samym miejscu po raz pierwszy dojdzie do prezentacji wykonawców węgierskich! Wspólnie z HOTS (Hungarian Oncoming Tunes) organizatorzy zapraszają na Hungarian Showcase, podczas którego zagrają Antonia Vai, Mörk oraz Apey!

Do składu dołączają także wykonawcy z Polski: PRO8L3M, Kinga Miśkiewicz, Nanook Of The North, Linia Nocna, Sorja Morja i Leepeck.

W Sali Wielkiej CK Zamek funkcjonować będzie w tym roku Red Bull Music Stage.

Wkrótce poznamy kolejnych wykonawców, którzy zagrają w kwietniu w Poznaniu.