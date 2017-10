Queen + Adam Lambert w Łodzi: Scena w kształcie gitary

21 x 34 metry - tyle mierzyć będzie scena w kształcie gitary, która pojawi się 6 listopada w Atlas Arenie w Łodzi podczas koncertu grupy Queen + Adam Lambert.

Queen + Adam Lambert do Polski wracają rok po koncercie na Life Festival Oświęcim 2016. Będzie to już czwarty koncert grupy w naszym kraju w ciągu pięciu ostatnich lat.

Queen + Adam Lambert na Life Festival Oświęcim - 19 czerwca 2016 r. 1 14 Adam Lambert i Brian May Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl 14

"Scena w kształcie gitary, niezwykłe światła i lasery, wyjątkowe efekty pirotechniczne i zachwycająca scenografia to część tego, czego możemy się spodziewać podczas zbliżającego się koncertu Queen + Adam Lambert" - zapowiadają organizatorzy.

Wspomniana scena do Polski przyjedzie w 24 ciężarówkach. Występ w Łodzi będzie czwartym podczas europejskiej części trasy, która rozpocznie się 1 listopada.



Wybór repertuaru podkreśli 40. rocznicę wydania albumu "News of the World" z 1977 roku, który zawiera najbardziej rozpoznawalne utwory, takie jak: "We Will Rock You", czy "We Are the Champions".

"Koncerty w 2017 roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż show, które wykonywaliśmy poprzednio. Produkcja zmieniła się w znaczącym stopniu, również rzeczy, jakie możemy zrobić teraz na scenie. Mamy dużo większy wachlarz możliwości, technika naprawdę wychodzi nam naprzeciw. Stwarza szanse na działania, których do tej pory jeszcze nie robiliśmy, albo takie, jakich nie robiliśmy od dawna" - mówi perkusista Roger Taylor.

Gitarzysta Brian May przyznaje z kolei, że nadchodzące koncerty Queen będą miały bardziej ambitny program muzyczny.

"Publika zna największe hity, więc musimy im je zapewnić, ale możemy zaskoczyć ich też czymś, czego się nie spodziewają. Tego tym razem będzie znacznie więcej. W programie naszych występów znajdzie się wiele czynników dopasowanych do Adama, które bez wątpienia pasują też do naszej muzyki. To będą niepowtarzalne koncerty" - podkreśla.

Adam Lambert zapowiada, że wraz ze starszymi kolegami "wchodzą na wyższy bieg".

"Wszyscy nasi fani, którzy byli obecni na koncertach kilka lat temu, muszą wiedzieć, że z pewnością usłyszą znów największe hity Queen, które znają i kochają. Ale będzie to również doskonała okazja do tego, żeby stawić sobie wzajemnie wyzwanie. Wchodzimy na wyższy bieg, nowe wizualizacje, zmiana technologii, mała zmiana setlisty. Najprawdopodobniej zaprezentujemy utwory z dorobku Queen, które wcześniej nie pojawiały się na naszych koncertach. Nie będę ukrywał, że jestem z tego powodu bardzo podekscytowany".

Na scenie pojawią się także Spike Edney (klawisze), Nail Fairclough (bas) i Tyler Warren (perkusja).