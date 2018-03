Przystanek Woodstock 2018: Balkan Beat Box na Dużej Scenie, Jerzy Górski gościem ASP

Grupa Balkan Beat Box na Dużej Scenie oraz Jerzy Górski w Akademii Sztuk Przepięknych - poznaliśmy kolejnych uczestników tegorocznego Przystanku Woodstock.

Balkan Beat Box zagra na Przystanku Woodstock 2 sierpnia 2018 r. /materiały prasowe

Balkan Beat Box prezentowali swoją muzykę na największych festiwalach na świecie (m.in. Roskilde i Glastonbury) i bardzo szybko stali się jedną z największych gwiazd nowoczesnej sceny world music. Zespół został założony w 2003 roku przez Ori Kaplana (saksofon) i Tamira Muskata (perkusja), którzy razem z wokalistą/raperem i perkusjonistą Tomerem Yosefem stanowią trzon Balkan Beat Box.

Clip Balkan Beat Box Dancing With the Moon

Wszystko zaczęło się w kotle kulturowym Nowego Jorku. Kaplan, który przybył do tego miasta by grać jazz, szybko odnalazł się w emigranckim podziemiu muzycznym i podjął współpracę z muzykami tworzącymi wówczas zespół Gogol Bordello. W tym czasie Muskat współpracował z grupą Firewater. Wspólny zespół powstał w sposób organiczny w 2003 roku, gdy przecięły się ścieżki tych trzech artystów pochodzących z różnych tradycji muzycznych. Każdy z nich wniósł do zespołu nie tylko inne doświadczenie życia w kulturowej diasporze, ale też inne spojrzenie na muzykę i odmienne podejście do tworzenia tekstów.

Tamir Muskat dorastał w domu pełnym rumuńskiej oraz afrykańskiej muzyki. Ori Kaplan spędził młodość w Jaffie grając klezmerską muzykę na klarnecie i studiował z Yuri Yunakovem - królem bułgarskich cygańskich saksofonistów. Z kolei Tomer Yosef to niezwykle uzdolniony sceniczny performer, mający na swym koncie występy w filmach (m.in. znany w Polsce "Przyjeżdża orkiestra"), rolę komika w TV, występy DJ-skie oraz dwa solowe albumy. Połączenie ich talentów okazało się naprawdę piorunujące, bo już dwa lata później wydali swój debiutancki album "Balkan Beat Box".

Clip Balkan Beat Box Part Of The Glory

Artyści współpracowali zarówno z gwiazdami sceny undergroundowej, jak i inspirowali twórczość czołowych muzyków sceny popularnej, takich jak Diplo, czy Jason Derulo. Balkan Beat Box tworzyli wspólne brzmienia z Asafem Avidianem i jemeńskim trio A-WA. Piosenki grupy znalazły się na ścieżkach dźwiękowych do hollywoodzkich filmów, takich jak komedia "Popstar: Never Stop Never Stopping".

Clip Balkan Beat Box Move It

Album "Give" z 2012 roku, łączący w sobie surowość i energię elektronicznej sceny klubowej Afryki, Azji i Południowej Ameryki, zawierający tradycyjne dla ich twórczości elementy hip hopu, ragga i rocka, jest reakcją muzyków na rozpoczęte na przełomie 2010/2011 roku protesty ludzi na całym świecie - od ruchu Occupy Wall Street po arabską wiosnę. "Give" odzwierciedla nadzieje i gniew naszych czasów i jest najbardziej politycznie i społecznie zaangażowanym dziełem w ich dorobku.

Clip Balkan Beat Box MONEY

Dyskografię grupy zamyka "Shout It All Out" (2016).

Clip Balkan Beat Box Chin Chin

Balkan Beat Box wielokrotnie występowali w Polsce - na tak różnych festiwalach, jak m.in. Wroc-love Summer Stage, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Inne Brzmienia w Lublinie, Ethno Port w Poznaniu, Life Festival Oświęcim czy One Love Sound Fest we Wrocławiu.

Clip Balkan Beat Box I Trusted U

Poznaliśmy też pierwszego gościa Akademii Sztuk Przepięknych - to Jerzy Górski, zwycięzca najbardziej prestiżowych zawodów świata na dystansie Double Ironman (7,6 km pływanie, 360 km jazdy rowerem, 85 km biegu) z 1990 roku. Od 2001 roku właściciel firmy Sport Górski, zajmującej się organizacją i obsługą zawodów sportowych.



W 2012 roku został doceniony przez Polski Komitet Olimpijski, w ramach 45. Konkursu Fair Play, za całokształt dokonań w triathlonie, ze szczególnym uwzględnieniem powrotu po przejściach do aktywnego życia.

Szkoleni przez niego zawodnicy w Centrum Sportowe Głogowski Triathlon w latach 1992- 2006 zdobyli w różnych kategoriach wiekowych ponad 100 medali Mistrzostwach Polski w triathlonie i w duathlonie.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz Na Górze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.