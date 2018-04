Pol'And'Rock Festival 2018: Kolejni wykonawcy ogłoszeni

Poznaliśmy kolejnych uczestników 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

Alpha Blondy wystąpi podczas Pol'And'Rock Festival /Eric Bouvet /Getty Images

4 sierpnia na Dużej Scenie Pol'And'Rock Festival wystąpi pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej Alpha Blondy - jeden z najpopularniejszych artystów reggae na świecie.

Reklama

Seydou Koné (to prawdziwe nazwisko wokalisty) urodził się 1 stycznia 1953 w Dimbokoro i od najmłodszych lat interesował się muzyką. Przydomek "blondy" (zniekształcona wymowa "bandit") nadała mu wychowująca go babcia, uważająca go za dzikie i nieokrzesane dziecko. W późniejszym okresie Koné dodał do tego przydomka słowo "alpha", pierwszą literę greckiego alfabetu. I tak narodził się Alpha Blondy, bandyta numer jeden afrykańskiej sceny muzycznej.

W 1974 roku Koné wyjechał do Nowego Jorku i zaczął zajmować się muzyką na poważnie. Nie zamierzał spełnić marzeń swoich rodziców i zostać szanowanym nauczycielem angielskiego. Grywał w Central Parku i obskurnych klubach w Harlemie, chodził na koncerty legend reggae i obracał się wśród nowojorskich rastafarian. Z powodu zawirowań życiowych zmuszony był do powrotu do ojczyzny, gdzie wplątał się w jeszcze większe problemy, zakończone aresztowaniem przez policję i ciężkim pobiciem. Z opałów uratował go jego przyjaciel Fulgence Kassi, dzięki któremu zaczął występować w talent shows.

Clip Alpha Blondy Sweet Fanta Diallo

W 1982 roku nagrał swój debiutancki album "Jah Glory!", który przyniósł mu nie tylko ogromną sławę. Dzięki utworowi "Brigadier Sabari" stał się symbolem oporu przeciw opresyjnej władzy. Jako pierwszy artysta w historii Afryki Zachodniej wypowiedział się publicznie na temat brutalności policji, która skatowała go niemal na śmierć. Od tamtej pory nazywano go afrykańskim Bobem Marleyem.

Sława Blondy’ego szybko dotarła do Europy. W 1984 roku wydał we Francji płytę "Cocody Rock!!!". Tytułowy utwór stał się symbolem drogi życiowej artysty - afrykański Bob Marley nagrał go bowiem na Jamajce z zespołem The Wailers. Od tamtej pory wydał kilkanaście albumów naszpikowanych przebojami i zgarniających wszystkie możliwe wyróżnienia.

Clip Alpha Blondy New Dawn

Społeczne zaangażowanie do pary z wrodzonym poczuciem humoru stawia Alpha Blondy'ego w czołówce kontestatorów afrykańskiej rzeczywistości. Artysta konsekwentnie poświęca wiele swoich kompozycji ludziom ubogim, wykluczonym i zepchniętym na skraj społeczeństwa. Wydana w 1985 roku płyta "Apartheid is Nazism" była jednym z najważniejszych głosów sprzeciwu wobec okrucieństwa systemu. Od początku kariery Alpha Blondy stara się też poszerzać grono świadomych odbiorców jego twórczości. Do dzisiaj napisał ponad 200 utworów, w których zaśpiewał nie tylko w rodzimym języku Dioula, lecz także po angielsku, francusku, arabsku i hebrajsku.

Blondy nigdy nie powielił błędów innych artystów reggae, nagrywających taśmowo podobne do siebie albumy - do każdej płyty podchodził indywidualnie i zawsze starał się dodać coś nowego. Na jego ostatnich płytach obok klasycznego roots reggae rozbrzmiewają ciężkie gitarowe riffy, elektronika i hiphopowe brzmienia.

Clip Alpha Blondy No Brain, No Headache

Na Dużej Scenie pojawi się także metalowy Hunter ze Szczytna. Ta działająca od 1985 r. formacja już po raz 14. zagra na najpiękniejszym festiwalu świata - do Kostrzyna nad Odrą powróci po 5-letniej przerwie.

Dowodzony przez Pawła "Draka" Grzegorczyka (wokal, gitara) zespół ma w dorobku m.in. Złotego Bączka od woodstockowej publiczności.

W 2013 r. na Przystanku Woodstock przedstawia swoją wersję "Historii Metalu". Wraz z zaproszonymi gośćmi wykonuje klasyki metalowe z dorobku m.in. Metalliki, System Of A Down, Led Zeppelin, Pantery, Iron Maiden, Deep Purple, Rammstein i AC/DC.

Obecnie Hunter zaczyna rejestrować nowy album studyjny, który ma być gotowy na koniec wakacji tego roku. Równolegle zespół pracuje nad swoim pierwszym materiałem akustycznym.

Wideo Arkadiusz Letkiewicz (Hunter): Nie wszyscy rozumieli (Dzień Dobry TVN/x-news)

Z kolei na Małej Scenie zaprezentuje się PPNOU - Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Skład tworzą muzycy - pasjonaci, których uwiodło charakterystyczne brzmienie i filigranowy rozmiar hawajskiej gitary, powszechnie znanej jako ukulele, lub po prostu uku.

Repertuar PPNOU to niezwykła "szafa grająca", w której każdy znajdzie coś dla siebie. Muzycy aranżują prawdziwe "perełki" światowej i polskiej muzyki rozrywkowej. Z koncertu na koncert repertuar powiększa się aby ci, którzy z Orkiestrą zetknęli się wcześniej, nadal mogli przeżywać momenty zaskoczenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolorowe ludki na Przystanku Woodstock INTERIA.PL

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Big Cyc, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz Na Górze.

Wideo Przystanek Woodstock 2017 zakończony (TVN24/x-news)

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wideo Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą (TVN24/x-news)

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.