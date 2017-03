"Nie ma ciszy": Kolejny koncert dla Artura Szuby

8 kwietnia w Klubie Od Nowa w Toruniu odbędzie się kolejny charytatywny koncert dla walczącego z rakiem Artura Szuby, wokalisty grup iNNi i Szepty i Krzyki.

Artur Szuba (iNNi) 19 marca skończył 50 lat /oficjalna strona wykonawcy

"Artur od drugiej połowy lat 80. związany jest z klubem Od Nowa poprzez środowisko republikańskie, bywalec tamtejszych koncertów i twórca coverów Republiki. Nasz ASZ to wspaniały człowiek, Serdeczny Kolega, Przyjaciel, nigdy nie odmawiający pomocy. Artysta przez WIELKIE A. Założyciel, autor, kompozytor, w zespołach iNNi, Szepty i Krzyki" - czytamy w opisie wydarzenia.

Podczas koncertu "Nie ma ciszy - gramy dla Artura Szuby" wystąpią Nova96 (Toruń), Woro&Król (Warszawa), D.I.X.I. (Warszawa), North (Recz) i Butelka (Toruń). "W nas nie ma ciszy" to tytuł jednej z piosenek na pierwszej płycie zespołu iNNi.

Zbierane będą pieniądze do puszek, odbędą się licytacje fajnych i cennych przedmiotów. W sprzedaży będą dostępne płyty grup Artura - iNNi i Szepty i Krzyki, a także Half Light oraz kapel występujących na koncercie. Imprezę poprowadzi Roman Szymański.

Wstęp na koncert kosztuje 20 zł.

U Artura Szuby na przełomie roku wykryto chorobę nowotworową. Wokalista, kompozytor i poeta przechodzi chemioterapię. Jego przyjaciele organizują akcję pomocy zbierania funduszy na lek, który hamuje rozwój komórek nowotworowych.

Koszt leczenia to 150 tys. zł (ok. 20 tys. zł miesięcznie). Do tej pory - m.in. dzięki koncertom w Szczecinie, Rzeszowie i rodzinnym Choszcznie, a także charytatywnym aukcjom - zebrano ponad 100 tys. zł, z czego kupiono na razie leki na pięć cykli.



Zespół iNNi powstał w Choszcznie z inicjatywy Artura Szuby w listopadzie 2003 r. na potrzeby projektu "Gdzie oni są? czyli wspomnienia fanów rocka lat 80.". Formacja ma w dorobku płyty "...w nas nie ma ciszy..." (2005), "Chaorder" (2006) i "Neonowa" (2009). W twórczości zespołu - szczególnie na początku - słyszalne były echa muzyki Republiki (iNNi nagrywali swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i spółki). Szuba w latach 80. prowadził w Choszcznie fanklub Republiki.

W maju 2013 r. ukazał się debiutancki album formacji Szepty i Krzyki (wspólny projekt zespołu iNNi, warszawskiego Projektu LR i łódzkiej ekipy Wariacje.pl). Całość została wydana jako album składający się z tomiku poetyckiego w formie albumu fotograficznego wraz z płytą CD pod wspólnym tytułem "Szepty i Krzyki".



- Nigdy nie było dla nas żadnych ograniczeń. Nigdy też nie robiliśmy muzyki "pod kogoś". To samo się tworzy - mówił Interii Artur Szuba.



Pieniądze są i będą zbierane przez Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000 - nr konta: 13 8359 0005 0027 4469 2000 0001, z dopiskiem "Dla Artura".

