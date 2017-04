​Netia Off Camera 2017: Muzyczne otwarcie i zamknięcie festiwalu

W piątek, 28 kwietnia, w Krakowie, startuje jubileuszowa, dziesiąta edycja Netia Off Camera. Podczas gali otwarcia festiwalu zaprezentuje się Buslav. Ceremonię zamknięcia swoim występem uświetni natomiast Smolik i Kev Fox z towarzyszeniem Natalii Przybysz.

Smolik i Kev Fox wystąpią podczas 10. edycji Netia Off Camera /materiały prasowe

10. Netia Off Camera potrwa od 28 kwietnia do 7 maja w Krakowie. Informacje o programie i biletach można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

Reklama

Multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów - tak mówi się i pisze o Buslavie. Wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie muzyczne przyczyniło się do powołania autorskiego projektu. Ma na swoim koncie dwie nominacje do Fryderyka - w kategoriach popowy album roku i fonograficzny debiut roku. Organiczny charakter jego twórczości jest wynikiem świadomego i bardzo osobistego podejścia do muzyki. Wydany w październiku debiutancki album to odważna opowieść o emocjach, ludzkiej ciekawości i doświadczeniach ujętych w dźwięki.

Andrzej Smolik, znakomity polski producent i Kev Fox - brytyjski songwriter to dwie indywidualności, które połączyła pasja i chęć przekraczania muzycznych granic. Ich album należy do najlepiej ocenianych w 2015 roku. Odebrali za niego Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa. Ich pierwszy singel "Run" przez wielu uznawany był za utwór roku. W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie Smolika i niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal Keva nabierają nowej energii. Specjalnie dla Netia Off Camera muzycy przygotowali nową odsłonę projektu, zapraszając do współpracy Natalię Przybysz.

Clip Andrzej Smolik Run feat. Kev Fox

Przypomnijmy, że do programu Netia Off Camera wraca Off Scena. Uzupełnienie festiwalu filmowego koncertami to jak podłożenie ścieżki dźwiękowej pod obraz. Podczas siedmiu festiwalowych wieczorów wystąpią:

29.04 - Phoria | Sonia Stein

30.04 - Michelle Gurevich | Kubaterra

01.05 - Dillon | seeme

02.05 - John J Presley | Gypsyandtheacidqueen | Leski

03.05 - Prides | SEALS

04.05 - GOAN DOGS | Snowman | The Fruitcakes

05.05 - Cristobal and The Sea | Kortez.