Mikromusic, Natalia Przybysz i Odet ruszają w kobiecą trase koncertową

​Na przełomie marca i kwietnia Natalia Przybysz, zespół Mikormusic oraz Odet wyruszą we wspólną wiosenną trasę koncertową obejmującą osiem polskich miast.

Natalia Grosiak, Natalia Przybysz i Odet łączą siły /materiały prasowe

Natalia Przybysz w towarzystwie trip-hopowego Mikromusic z Natalią Grosiak na czele i wschodzącej gwiazdy Odet pojawią się w ośmiu polskich miastach na przełomie marca i kwietnia.

Natalia Przybysz znana jest jako wokalistka polskiego zespołu soulowego i r'n'b Sistars. W sierpniu 2011 roku Natalia zagrała przed Erykah Badu na koncercie w Warszawie. Latem 2012 roku nagrała płytę z okazji 50-lecia debiutu artystycznego Janis Joplin. Projekt został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Uznanie dziennikarzy i duża frekwencja publiczności na jej koncertach przyczyniły się do wydania albumu "Kozmic Blues; Tribute to Janis Joplin" w czerwcu następnego roku. Album okazał się inspiracją do płyty Natalii Przybysz "Prąd", który osiągnął status platynowej płyty. W 2015 roku Natalia otrzymała nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach - album roku za "Prąd" oraz singel roku dla "Miód". 9 maja odbyła się premiera singla "Światło nocne" zapowiadającego kolejny album Natalii Przybysz o tym samym tytule. Album "Światło Nocne" ukazał się we wrześniu 2017.

Mikromusic to grupa łącząca piękne melodie, kunszt warsztatowy oraz koncertową energię. Muzyka zespołu to fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. Enigmatyczny głos wokalistki - Natalii Grosiak - jest prawdziwą wizytówką zespołu, który z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie. Na swoim koncie mają sześć płyt, w tym dwie koncertowe. Grupa została doceniona nominacją do Yacha za teledyski do utworów "Sennik", "Oczko" i "Takiego chłopaka".

Odet to pianistka, wokalistka, autorka muzyki i tekstów. Jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, na której aktualnie pracuje. Od wielu lat samodzielnie komponuje i pisze teksty, lecz dopiero po ukończeniu studiów odważyła się wyjść do ludzi ze swoją twórczością. I tak z powodzeniem artystka do dziś stara się czarować publiczność swoją pastiszową muzyką i zawadiackimi tekstami. Jej utwory to zderzenie dwóch odmiennych stylistyk - melancholijnej liryki i humoru. Świadomie podkreśla kontrastowość utworów, ukazując tym samym zmienność ludzkiej natury.

Zdjęcie Szykuje się kobieca trasa koncertowa / materiały prasowe

Trasa koncertowa:

15.03.18/Warszawa/Palladium

16.03.18/Poznań/CK Zamek

17.03.18/Gdańsk/Stary Maneż

18.03.18/Olsztyn/CEiIK

22.03.18/Łódz/Klub Wytwórnia

23.03.18/Katowice/Fabryka Porcelany

25.03.18/Lublin/Klub 30

08.04.18/Kraków/Klub Studio